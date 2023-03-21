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***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.03.2023 10:34
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz,
İspanya'da yerleşik özel firmadan alınan sipariş kapsamında 2.365.000.- Avro (İkimilyonüçyüzaltmışbeşbinAvro) tutarında  "Güç Transformatörü",
Estonya'da yerleşik özel firmadan alınan sipariş kapsamında 600.000.- Avro (AltıyüzbinAvro) tutarında  "Güç Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126613


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ONCSM 117,80 53.434.740 % 6,41  
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Altın Gr. 1.207 1.207 -2,27  
Cumhuriyet 8.109 8.232 -30,00  
Tam 8.135 8.227 -15,00  
Yarım 3.988 4.026 -7,00  
Çeyrek 1.994 2.013 -3,00  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 -0,16  
Gümüş Gr. 13,72 13,74 -0,05  
B. Petrol 72,97 72,97 -0,82  
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