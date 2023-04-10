***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.04.2023 10:17
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz,
Yurt içinde yerleşik Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firması ile 39.000.000.-TL (Otuzdokuzmilyon Türk Lirası) tutarında 1 Adet Güç Transformatörü, 4 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 7 Adet Metal Clad Anahtarlama Ürünü, 1 Adet Yardımcı servis transformatörü, 34 Adet OG Metal Enclosed Anahtarlama Ürünü, 12 Adet Monoblok Beton köşk, 12 Adet Dağıtım Transformatörü sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134543
BIST
10:304.999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 74,66
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3019,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0514
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6550
|
19,2882
En Düşük
19,2200
10:3021,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0414
|Açılış
|: 21,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
|
21,0358
En Düşük
20,9377
10:301.236,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.236,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler10:28
|GESAN
|81,75
|560.886.182
|% 9,95
|
|IHLGM
|1,05
|42.247.637
|% 8,25
|
|KLKIM
|58,85
|27.326.232
|% 6,61
|
|EUKYO
|5,16
|781.367
|% 6,39
|
|ALFAS
|355,00
|200.051.609
|% 6,13
|
|ONCSM
|104,70
|60.001.168
|% -9,97
|
|DERHL
|5,33
|10.470.725
|% -6,98
|
|DGGYO
|31,60
|3.159.047
|% -6,01
|
|ULUSE
|143,00
|13.818.413
|% -4,54
|
|VANGD
|7,34
|5.433.155
|% -4,18
|
|KOZAL
|22,46
|1.032.478.909
|% 3,98
|
|THYAO
|128,70
|608.549.225
|% 1,02
|
|ASTOR
|58,35
|569.730.368
|% 2,91
|
|GESAN
|81,75
|560.886.182
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,79
|431.767.092
|% 1,49
|
|EKGYO
|6,79
|431.767.092
|% 1,49
|
|KOZAL
|22,46
|1.032.478.909
|% 3,98
|
|IHLGM
|1,05
|42.247.637
|% 8,25
|
|SKBNK
|2,50
|79.015.851
|% 2,73
|
|IHLAS
|0,83
|21.087.371
|% 3,75
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2682
|19,2765
|% 0,21
|
|Euro
|21,0147
|21,0224
|% 0,14
|
|Sterlin
|23,8607
|23,9804
|% 0,20
|
|Frank
|21,1897
|21,3173
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1197
|5,1454
|% 0,14
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-11,77
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.507
|8.578
|15,00
|
|Yarım
|4.155
|4.198
|8,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.099
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,04
|
Seans Raporu
10:28
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10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, GUBRF, FROTO
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10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, AKSEN
-
10:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 95 artarak (% 1.47 ) 4, 484
-
10:43
GRNYO, EUKYO, IHLGM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:43
DGGYO, ONCSM, ATAGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında