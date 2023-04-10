***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz,Yurt içinde yerleşik Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firması ile 39.000.000.-TL (Otuzdokuzmilyon Türk Lirası) tutarında 1 Adet Güç Transformatörü, 4 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 7 Adet Metal Clad Anahtarlama Ürünü, 1 Adet Yardımcı servis transformatörü, 34 Adet OG Metal Enclosed Anahtarlama Ürünü, 12 Adet Monoblok Beton köşk, 12 Adet Dağıtım Transformatörü sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134543BIST