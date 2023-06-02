***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıGizli Tutulmuştur.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih02/06/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, İrlanda'da yerleşik özel bir firma ile 02.06.2023 tarihinde 5.148.720.-GBP (Beşmilyonyüzkırksekizbinyediyüzyirmi İngiliz Sterlini) tutarında, 2 ayrı proje kapsamında "2 Adet 180 mvA 110/33-6,3 kv Güç Transformatörü," sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme süresi 13-14 ay olarak belirlenmiştir.Sözleşmenin imzalanmasının ardından 14 gün içerisinde % 15 sipariş avansı, dizayn dokümanlarının onaylanması ve üretime başlanmasından itibaren 14 gün içerisinde de %20'lik kısmı, üretim ve testlerinin yapılmasından itibaren 14 gün içerisinde de kalan kısmı tahsil edilecektir.Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,82' dir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155742BIST