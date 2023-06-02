***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.06.2023 17:18
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Gizli Tutulmuştur.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, İrlanda'da yerleşik özel bir firma ile 02.06.2023 tarihinde 5.148.720.-GBP (Beşmilyonyüzkırksekizbinyediyüzyirmi İngiliz Sterlini) tutarında, 2 ayrı proje kapsamında "2 Adet 180 mvA 110/33-6,3 kv Güç Transformatörü," sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme süresi 13-14 ay olarak belirlenmiştir.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından 14 gün içerisinde % 15 sipariş avansı, dizayn dokümanlarının onaylanması ve üretime başlanmasından itibaren 14 gün içerisinde de %20'lik kısmı, üretim ve testlerinin yapılmasından itibaren 14 gün içerisinde de kalan kısmı tahsil edilecektir.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,82' dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155742
BIST