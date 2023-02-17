Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

17.02.2023 16:52
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25/01/2023 Tarih 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, başta Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan görevleri yerine getirmek ve yatırımcılar ile Şirketimiz   arasındaki   iletişimi   sağlamak  amacıyla, Genel   Müdür   Yardımcısı Olcay DOĞAN tarafından koordine edilen Yatırımcı İlişkileri bölümünün oluşturulmasına ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak Genel Müdür Yardımcısı Olcay DOĞAN' ın seçilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri' nden,
a)     Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Salih Tuncer MUTLUCAN' ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi Özgür ULUPINAR' ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Olcay DOĞAN' ın atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Salih Tuncer MUTLUCAN' ın seçilmesine,
b)     Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer MUTLUCAN' ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ULUPINAR' ın Genel Müdür Yardımcısı Olcay DOĞAN' ın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ULUPINAR' ın seçilmesine,
c)    Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite' ye Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Salih Tuncer MUTLUCAN' ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ULUPINAR'ın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Salih Tuncer MUTLUCAN' ın seçilmesine,
          
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114830


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.027
Değişim :  0,36% |  18,25
Açılış :  4.938  
Önceki Kapanış :  5.009  
En Yüksek
5.082 En Düşük
4.897
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 21,78 32.526.900 % 10,00  
MRSHL 566,50 41.966.520 % 10,00  
CMBTN 674,30 62.329.727 % 10,00  
KONYA 3.945,50 256.046.303 % 10,00  
CIMSA 131,00 1.038.132.161 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8588 18,8652 % 0,09  
Euro 20,1179 20,1228 % -0,13  
Sterlin 22,6099 22,7233 % 0,35  
Frank 20,2852 20,4074 % 0,03  
Riyal 5,0163 5,0414 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 -1,17  
Altın Gr. 1.116 1.116 3,28  
Cumhuriyet 7.518 7.631 -4,00  
Tam 7.593 7.659 3,00  
Yarım 3.710 3.748 2,00  
Çeyrek 1.855 1.874 1,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 -0,03  
Gümüş Gr. 13,13 13,14 0,05  
B. Petrol 82,73 82,73 -2,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru