***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25/01/2023 Tarih 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, başta Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan görevleri yerine getirmek ve yatırımcılar ile Şirketimiz arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla, Genel Müdür Yardımcısı Olcay DOĞAN tarafından koordine edilen Yatırımcı İlişkileri bölümünün oluşturulmasına ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak Genel Müdür Yardımcısı Olcay DOĞAN' ın seçilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri' nden,a) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Salih Tuncer MUTLUCAN' ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi Özgür ULUPINAR' ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Olcay DOĞAN' ın atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Salih Tuncer MUTLUCAN' ın seçilmesine,b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer MUTLUCAN' ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ULUPINAR' ın Genel Müdür Yardımcısı Olcay DOĞAN' ın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ULUPINAR' ın seçilmesine,c) Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite' ye Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Salih Tuncer MUTLUCAN' ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ULUPINAR'ın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Salih Tuncer MUTLUCAN' ın seçilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114830BIST