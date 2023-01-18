***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.01.2023 09:06
***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş. ASTOR.E işlem koduyla 18/01/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 12,50 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102880
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
18:0520,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3135
En Düşük
20,1554
18:051.149,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.149,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AEFES
|57,10
|259.029.447
|% 0,00
|
|AGESA
|36,48
|40.783.561
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,85
|521.752.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AEFES
|57,10
|259.029.447
|% 0,00
|
|AGESA
|36,48
|40.783.561
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,85
|521.752.363
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.792
|7.860
|-24,00
|
|Yarım
|3.797
|3.846
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.904
|1.923
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA