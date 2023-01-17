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***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

17.01.2023 17:59
***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Astor Enerji payları, 18/01/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina, BIST Katılım Tüm ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 998.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ASTOR ENERJI XUTUM 18/01/2023
ASTOR ENERJI XTUMY 18/01/2023
ASTOR ENERJI XYLDZ 18/01/2023
ASTOR ENERJI XHARZ 18/01/2023
ASTOR ENERJI XUSIN 18/01/2023
ASTOR ENERJI XMESY 18/01/2023
ASTOR ENERJI XSANK 18/01/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102845


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BEYAZ 20,46 32.051.952 % 10,00  
DURDO 44,22 21.240.901 % 10,00  
PCILT 32,78 39.293.906 % 10,00  
ARMDA 337,70 20.916.526 % 10,00  
FLAP 13,22 112.490.951 % 9,98  
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Euro 20,2838 20,2967 % -0,18  
Sterlin 22,9905 23,1058 % 0,65  
Frank 20,3198 20,4422 % 0,61  
Riyal 4,9883 5,0133 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 -4,30  
Altın Gr. 1.154 1.154 -3,98  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.829 7.894 -6,00  
Yarım 3.815 3.863 -3,00  
Çeyrek 1.913 1.931 -2,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 -0,36  
Gümüş Gr. 14,44 14,46 -0,25  
B. Petrol 85,69 85,69 1,23  
Seans Raporu 18:05
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