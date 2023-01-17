***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
17.01.2023 17:59
***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Astor Enerji payları, 18/01/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina, BIST Katılım Tüm ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 998.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ASTOR ENERJI XUTUM 18/01/2023
ASTOR ENERJI XTUMY 18/01/2023
ASTOR ENERJI XYLDZ 18/01/2023
ASTOR ENERJI XHARZ 18/01/2023
ASTOR ENERJI XUSIN 18/01/2023
ASTOR ENERJI XMESY 18/01/2023
ASTOR ENERJI XSANK 18/01/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102845
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,2967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0361
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.154,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,98
|Açılış
|: 1.154,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|ATSYH
|111,00
|3.091.287
|% -6,57
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7894
|18,7917
|% 0,03
|
|Euro
|20,2838
|20,2967
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,9905
|23,1058
|% 0,65
|
|Frank
|20,3198
|20,4422
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-4,30
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.829
|7.894
|-6,00
|
|Yarım
|3.815
|3.863
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.931
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|-0,25
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA