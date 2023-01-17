***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ASTOR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAstor Enerji payları, 18/01/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina, BIST Katılım Tüm ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 998.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiASTOR ENERJI XUTUM 18/01/2023ASTOR ENERJI XTUMY 18/01/2023ASTOR ENERJI XYLDZ 18/01/2023ASTOR ENERJI XHARZ 18/01/2023ASTOR ENERJI XUSIN 18/01/2023ASTOR ENERJI XMESY 18/01/2023ASTOR ENERJI XSANK 18/01/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102845BIST