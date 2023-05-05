***ASTOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2023 10:56
***ASTOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASTOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147200
BIST
11:524.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -49,73
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5219,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5221,5214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0584
|Açılış
|: 22,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:521.279,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.279,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:50
|HURGZ
|4,40
|2.856.414
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.183.341
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.160.786
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,82
|50.502.690
|% -56,81
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|PAMEL
|147,70
|50.034.549
|% -8,83
|
|EUPWR
|71,40
|1.017.289.911
|% -8,17
|
|GESAN
|51,35
|233.806.078
|% -8,14
|
|EUPWR
|71,40
|1.017.289.911
|% -8,17
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|THYAO
|126,30
|918.777.597
|% -1,10
|
|ASTOR
|42,28
|687.836.401
|% -6,46
|
|KOZAL
|16,57
|523.218.736
|% -0,78
|
|EKGYO
|5,38
|256.560.444
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|369.587.391
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,77
|395.209.858
|% 1,13
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|KOZAL
|16,57
|523.218.736
|% -0,78
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4995
|19,5037
|% 0,18
|
|Euro
|21,5002
|21,5108
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,5078
|24,6307
|% 0,32
|
|Frank
|21,7579
|21,8890
|% -0,71
|
|Riyal
|5,1836
|5,2096
|% 0,05
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-9,86
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.146
|9.284
|-47,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.579
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.276
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|0,86
|