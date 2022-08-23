***ASUZU* *AFYON* *AYDEM* *NUHCM* *EMKEL* *YBTAS* *KARSN* *KAPLM* *OSTIM* *FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ASUZU******AFYON******AYDEM******NUHCM******EMKEL******YBTAS******KARSN******KAPLM******OSTIM******FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AFYON, ASUZU, AYDEM, EMKEL, FADE, KAPLM, KARSN, NUHCM, OSTIM, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AFYON 1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. E NURULLAH KURTAY 20.000,000ASUZU 2 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR 510,000ASUZU 3 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E İSMAİL NURETTİN DALSALDI 40.907,000AYDEM 4 AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. E ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR 973,000EMKEL 5 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. E NURULLAH KURTAY 20.000,000FADE 6 FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. E FARUK DEMİR 4.000.000,000KAPLM 7 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALPER ATALAY 5.665,000KAPLM 8 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E CANSEL YILMAZ 9.700,000KAPLM 9 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EROL DEMİR 29.000,000KAPLM 10 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÖKHAN VESKE 17.430,000KAPLM 11 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUHAMMED ŞAMİL ASLAN 40.400,000KARSN 12 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E NURULLAH KURTAY 21.000,000NUHCM 13 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E MELEK TAŞ 19.538,300OSTIM 14 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E ERSAN AKBABA 3.584,250YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SELAHATTİN ERSUNGUR 2,640(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057809BIST