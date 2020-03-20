***ASUZU* *AGHOL*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.03.2020 22:32
***ASUZU******AGHOL*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AGHOL
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.03.2020
Genel Kurul Tarihi 15.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları
7 - 2019 yılına ilişkin dönem zararı olması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti
9 - 2020 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2020 tarihli kararı doğrultusunda
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14:00'de Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul bilgilendirme dökümanı, genel kurul ilan metni ve vekaletname formu örneğini ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831198
BIST