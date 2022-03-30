***ASUZU* *AGHOL*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU******AGHOL*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AGHOLGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları7 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması8 - Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti9 - 2022 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketin 2021 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 22.04.2022 Cuma günü saat 14.00'te "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014244BIST