***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.05.2023 18:19
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
Tescil Tarihi
26.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.05.2023 / 10839
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı 26.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154177
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0478
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0485
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
18:001.247,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.247,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9696
|19,9757
|% 0,24
|
|Euro
|21,3736
|21,3794
|% -0,23
|
|Sterlin
|24,5418
|24,6649
|% 0,21
|
|Frank
|21,9250
|22,0571
|% 0,03
|
|Riyal
|5,3088
|5,3354
|% 0,16
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|0,21
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.247
|2,63
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.477
|4.701
|119,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.336
|45,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,84
|0,26
|
|B. Petrol
|77,05
|77,05
|0,79
|
Seans Raporu
18:00
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17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
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17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
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17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
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17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem