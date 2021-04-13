***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.04.2021 21:01
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2021 Yönetim Kurulu tarihli toplantısında, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil edilmesi ve tadil amacıyla SPK ve ilgili Bakanlık başvurularının yapılması hakkında karar alınmış olup, söz konusu ana sözleşme değişikliklerinin, 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasından önce, ilgili mevzuat gereği gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak, söz konusu ana sözleşme değişiklikleri için gerekli izin ve onayların alınmasına yönelik KAP duyurusu 24.03.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09.04.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4829 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927626
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05455,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 455,79
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1199
|8,1219
|% -0,34
|
|Euro
|9,7066
|9,7143
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,1332
|11,1891
|% -0,30
|
|Frank
|8,7863
|8,8392
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1591
|2,1699
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|12,44
|
|Altın Gr.
|456
|456
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,12
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, SAYAS
-
17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
-
17:57DERHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 411, 460 adet işlem
-
17:56MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 387 adet işlem