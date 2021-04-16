***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.4.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.03.2021 Yönetim Kurulu tarihli toplantısında, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil edilmesi ve tadil amacıyla SPK ve ilgili Bakanlık başvurularının yapılması hakkında karar alınmış olup, söz konusu ana sözleşme değişikliklerinin, 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasından önce, ilgili mevzuat gereği gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak, söz konusu ana sözleşme değişiklikleri için gerekli izin ve onayların alınmasına yönelik KAP duyurusu 24.03.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4829 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00063310449 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928687BIST