***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.03.2023 19:15
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 13 Aralık 2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil edilmesi ve tadil amacıyla SPK ve ilgili Bakanlık başvurularının yapılması hakkındaki karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli onay için başvurulmuş olup, başvurumuz halen Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesindedir.
Anılan esas sözleşme değişikliğinin asıl amacının, ilgili mevzuata uyum olduğu, değişikliğin herhangi bir imtiyazın veya hakkın kullanımında Şirket imtiyazlı pay sahibi ve diğer ortaklarımız yönünden hiç bir değişiklik yaratmadığı, imtiyaz veya haklarda bir yoğunlaşmaya neden olmadığı ve dolayısıyla da önemli nitelikte bir işlem olmadığı değerlendirilmekle birlikte,SPK'nın bu yönde bir görüşü olması ihtimaline binaen Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2023 tarihli toplantısında, SPK'nın değerlendirmesine göre II-23.3 sayılı Tebliğ'in 16. maddesi uyarınca muafiyet talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128868
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
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En Düşük
4.811
17:5919,1275
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|: 19,4300
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|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
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1.225,06
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1074
|19,1299
|% 0,23
|
|Euro
|20,7278
|20,7785
|% 0,77
|
|Sterlin
|23,5145
|23,6325
|% 0,55
|
|Frank
|20,6965
|20,8212
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0742
|5,0997
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|15,14
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|11,60
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.213
|8.313
|72,00
|
|Yarım
|4.026
|4.068
|35,00
|
|Çeyrek
|2.013
|2.034
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,17
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,49
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
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17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem