***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 13 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil edilmesi ve tadil amacıyla SPK ve ilgili Bakanlık başvurularının yapılması hakkında karar alınmış olup, söz konusu esas sözleşme değişikliği için ilgili mevzuat gereği gerekli izin, onay ve muafiyet alınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğuna yönelik KAP duyuruları 13 Aralık 2022 ve 28 Mart 2023 tarihlerinde kamuoyuna duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Mayıs 2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-36843 sayılı yazısı ile esas sözleşme tadili ve muafiyet taleplerimizin SPK tarafından uygun bulunduğu bildirilmiştir.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00086062120 sayılı yazısı ile esas sözleşme değişikliğine izin verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156226BIST