***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.06.2021 10:07
aşlıklı 13. Maddesini değiştirmiştir. Söz konusu değişiklik, 16.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 10353 sayılı ve 21.06.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
13. Madde 16/06/2021 21/06/2021 10353
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943288
BIST
12:271.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.394
En Düşük
1.378
12:278,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
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8,7816
En Düşük
8,7218
12:2710,4232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0554
|Açılış
|: 10,3900
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|Önceki Kapanış
|: 10,3500
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10,4471
En Düşük
10,3648
12:27502,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,71
|Açılış
|: 502,38
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler12:27
|OZBAL
|10,12
|7.614.410
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.902.953
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.184.359
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,58
|6.939.157
|% 8,61
|
|VAKFN
|9,47
|98.405.874
|% 8,35
|
|METUR
|6,39
|35.814.951
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|18.167.756
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|THYAO
|14,53
|866.876.878
|% -0,07
|
|GARAN
|8,12
|417.816.828
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,10
|339.983.707
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,86
|262.176.927
|% 1,03
|
|KOZAL
|120,50
|228.617.511
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,10
|339.983.707
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,15
|151.743.458
|% 0,00
|
|THYAO
|14,53
|866.876.878
|% -0,07
|
|TSKB
|1,30
|75.777.474
|% -0,76
|
|GARAN
|8,12
|417.816.828
|% -0,49
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7551
|8,7578
|% 0,23
|
|Euro
|10,4174
|10,4232
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,1032
|12,1639
|% 0,62
|
|Frank
|9,4691
|9,5262
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3282
|2,3399
|% 0,24
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|19,17
|
|Altın Gr.
|503
|503
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|33,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|33,52
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|16,22
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,38
|