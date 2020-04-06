***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime geçici olarak ara verilmesi.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniKoronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30 Mart 2020 - 30 Haziran 2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÖnemli bir etki beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıÖnemli bir etki beklenmemektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÜretime ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirket sürekliliğine bir etkisi olmayacaktır.AçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, şirketimizin üretim faaliyetlerine 30.03.2020 tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesi kararı kamuya açıklanmıştı.Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği için gerekli mevcut tedbirlerin artırılması, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışan sayısını minimize edecek planlama hazırlıkları ve dezenfektasyon işlemlerinin yaygınlaştırılması için üretim tarihimizin 13.04.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Üretim dışında kalan tüm operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam etmektedir. 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835395BIST