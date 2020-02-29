***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.422.987.899 1.187.862.785Satışların Maliyeti19 -1.164.119.765 -1.003.642.016TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)258.868.134 184.220.769BRÜT KAR (ZARAR)258.868.134 184.220.769Genel Yönetim Giderleri20 -61.011.520 -47.965.122Pazarlama Giderleri20 -94.335.743 -77.505.316Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.570.920 -2.908.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 53.539.766 106.972.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -39.900.505 -123.104.536ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.589.212 39.710.347Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 168.611 726.273Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -48.472 -306.332FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.709.351 40.130.288Finansman Gelirleri24 60.092.527 83.889.617Finansman Giderleri24 -172.012.924 -218.149.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.788.954 -94.129.902Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.998.871 13.621.302Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -314.862 -262.785Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 19.313.733 13.884.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.787.825 -80.508.600DÖNEM KARI (ZARARI)26 21.787.825 -80.508.600Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26 21.787.825 -80.508.600Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,25940000 -0,95840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI373.073.864 -1.754.574Dönem Karı (Zararı)18 21.787.825 -80.508.600Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler156.849.522 195.431.240Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 40.096.069 33.932.262Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-114.595 -14.819Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-22 189.907Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerStok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -304.502 -14.819Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.568.512 16.607.154Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 3.860.678 4.005.683Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 27.707.834 12.601.471Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.490.966 47.032.674Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 -6.797.474 -11.474.905Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 82.288.440 58.507.579Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 27.953.327 110.252.333Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -18.998.871 -13.621.302Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-120.139 -419.941Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -120.139 -419.941Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler974.253 1.662.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler216.743.957 -98.757.173Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -154.442.463 71.122.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-17 63.247.005 -61.413.821İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 219.192.397 -140.765.718Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 96.996.956 28.163.743İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-17 11.759.835 6.181.818İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.009.773 -2.045.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları395.381.304 16.165.467Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -2.903.783 -3.293.349Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -18.664.548 -13.528.076Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -739.109 -1.098.616YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-75.363.964 -52.895.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri183.788 2.373.134Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-23 183.788 2.373.134Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-75.547.752 -55.268.931Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -16.553.519 -13.475.238Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -58.994.233 -41.793.693Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-253.400.819 52.774.398Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri712.726.254 501.511.800Kredilerden Nakit Girişleri5 712.726.254 501.511.800Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-878.214.837 -410.429.800Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -878.214.837 -410.429.800Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.853.117 0Ödenen Faiz5 -90.868.149 -49.869.395Alınan Faiz6.809.030 11.561.793YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.309.081 -1.875.973NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.309.081 -1.875.973DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.481.488 98.357.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 140.790.569 96.481.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 140.803.554 96.506.029Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar402.325.775 249.815.860İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-27 2.573.971 8.021.207İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 399.751.804 241.794.653Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar13.904.303 41.324.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.904.303 41.324.118Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar442.165 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8 442.165Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar9 258.854.407 478.046.804Peşin Ödenmiş Giderler9.879.886 22.340.495İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 9.879.886 22.340.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 424.247 835.831Diğer Dönen Varlıklar30.789.595 54.186.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 30.789.595 54.186.757ARA TOPLAM857.423.932 943.055.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR857.423.932 943.055.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 186 186Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10 557.688.250 560.648.627Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.330.515 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar133.932.317 93.901.876Şerefiye13 2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 131.591.322 91.560.881Peşin Ödenmiş Giderler17 8.534.328 2.059.179İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.534.328 2.059.179Ertelenmiş Vergi Varlığı25 13.534.622 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR719.020.218 656.609.868TOPLAM VARLIKLAR1.576.444.150 1.599.665.762KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar189.542.901 341.352.649İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar189.542.901 341.352.649Banka Kredileri5 189.542.901 341.352.649Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları202.965.742 210.950.669İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları202.965.742 210.950.669Banka Kredileri5 201.067.885 210.950.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.897.857 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar421.671.065 325.219.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-27 179.944.348 109.509.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 241.726.717 215.709.698Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 6.822.947 6.115.190Diğer Borçlar1.401.657 987.867İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.392.548 978.758Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.782.350 20.414.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 6.782.350 20.414.477Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar27.516.673 15.235.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.080.612 843.195Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 23.436.061 14.392.775Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM856.703.335 920.275.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER856.703.335 920.275.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar107.259.138 90.420.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar107.259.138 90.420.000Banka Kredileri5 103.577.340 90.420.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.681.798 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler19.945.190 13.492.820Diğer Sözleşme Yükümlülükleri17 19.945.190 13.492.820Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)683.841 590.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 683.841 590.029Uzun Vadeli Karşılıklar27.764.472 23.885.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 27.764.472 23.885.435Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 6.363.539Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.652.641 134.751.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.012.355.976 1.055.027.699ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 564.088.174 544.638.063Ödenmiş Sermaye18 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 406.769.583 409.107.297Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 406.769.583 409.107.297Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -10.603.462 -8.265.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 162.221.926 162.221.926Yasal Yedekler18 162.221.926 162.221.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -140.840.586 -60.331.986Net Dönem Karı veya Zararı18 21.787.825 -80.508.600TOPLAM ÖZKAYNAKLAR564.088.174 544.638.063TOPLAM KAYNAKLAR1.576.444.150 1.599.665.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.325 -48.388.364 628.126.021 628.126.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler46.297 -48.434.661 48.388.364 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.979.358 -80.508.600 -83.487.958 -83.487.958Dönem Karı (Zararı)-80.508.600 -80.508.600 -80.508.600Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.979.358 -2.979.358 -2.979.358Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-80.508.600 80.508.600 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.337.714 21.787.825 19.450.111 19.450.111Dönem Karı (Zararı)0 21.787.825 21.787.825 21.787.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.337.714 -2.337.714 -2.337.714Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26 21.787.825 -80.508.600DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.337.714 -2.979.358Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.922.142 -3.724.197Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 584.428 744.839Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 584.428 744.839Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.337.714 -2.979.358TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.450.111 -83.487.958Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.450.111 -83.487.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823149BIST