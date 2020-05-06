***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 209.208.362 272.785.651Satışların Maliyeti17 -166.960.643 -226.603.559TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.247.719 46.182.092BRÜT KAR (ZARAR)42.247.719 46.182.092Genel Yönetim Giderleri-17.899.353 -13.272.455Pazarlama Giderleri-23.281.690 -18.881.033Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.034.823 -1.174.575Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 30.176.937 21.565.773Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -20.934.681 -17.344.067ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.274.109 17.075.735Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler74.987 1.808FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.349.096 17.077.543Finansman Gelirleri19 16.112.923 9.662.577Finansman Giderleri19 -48.474.513 -46.359.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.012.494 -19.619.393Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.300.032 5.229.617Dönem Vergi (Gideri) Geliri-100.526 -66.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.400.558 5.295.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.712.462 -14.389.776DÖNEM KARI (ZARARI)21 -17.712.462 -14.389.776Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-17.712.462 -14.389.776Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,21090000 -0,17130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.027.615 89.480.296Dönem Karı (Zararı)16 -17.712.462 -14.389.776Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-17.712.462 -14.389.776Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.684.436 57.060.966Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 10.717.457 9.976.311Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler164.498Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 164.498Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.742.564 7.520.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.022.296 1.118.602Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 518.880 122.911Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 12.201.388 6.279.275Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.808.388 24.979.299Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -746.437 -1.791.713Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 14.554.825 26.771.012Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19.947.316 15.757.965Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-5.300.032 -5.229.617Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-74.987 -1.808Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-74.987 -1.808Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.843.730 3.893.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.623.346 53.589.071Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 55.510.821 58.471.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15 -15.556.885 23.478.836Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -55.953.965 1.177.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -74.649.707 -24.328.252Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15 5.515.588 -4.803.026İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.489.198 -407.262Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.489.198 -407.262Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.651.372 96.260.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.271.172 -1.071.914Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -13.453.100 -4.625.621Vergi İadeleri (Ödemeleri)-651.971 -1.082.430YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.867.258 -13.521.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri82.989 8.268Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 82.989 8.268Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.950.247 -13.529.505Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.379.093 -2.717.047Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -13.571.154 -10.812.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI194.001.153 41.437.402Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri447.404.019 305.749.521Kredilerden Nakit Girişleri5 447.404.019 305.749.521Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-238.633.741 -245.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -238.633.741 -245.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -636.122 -244.904Ödenen Faiz5 -14.873.408 -20.804.171Alınan Faiz740.405 1.736.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.106.280 117.396.461NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.106.280 117.396.461DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ140.790.569 96.481.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 251.896.849 213.877.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 251.915.866 140.803.554Ticari Alacaklar346.730.813 402.325.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-22 11.834.410 2.573.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 334.896.403 399.751.804Diğer Alacaklar13.744.694 13.904.303İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.744.694 13.904.303Türev Araçlar2.686.935 442.165Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 2.686.935 442.165Stoklar8 314.808.372 258.854.407Peşin Ödenmiş Giderler14.217.211 9.879.886İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 14.217.211 9.879.886Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar551.445 424.247Diğer Dönen Varlıklar39.796.796 30.789.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 39.796.796 30.789.595ARA TOPLAM984.452.132 857.423.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR984.452.132 857.423.932DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar186 186Maddi Duran Varlıklar9 559.966.534 557.688.250Diğer Maddi Duran Varlıklar559.966.534 557.688.250Kullanım Hakkı Varlıkları11 6.207.330 5.330.515Maddi Olmayan Duran Varlıklar141.477.601 133.932.317Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 139.136.606 131.591.322Peşin Ödenmiş Giderler15 8.592.226 8.534.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.592.226 8.534.328Ertelenmiş Vergi Varlığı20 18.965.922 13.534.622TOPLAM DURAN VARLIKLAR735.209.799 719.020.218TOPLAM VARLIKLAR1.719.661.931 1.576.444.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar286.867.746 189.542.901İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar286.867.746 189.542.901Banka Kredileri5 286.867.746 189.542.901Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.737.912 202.965.742İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.737.912 202.965.742Banka Kredileri5 164.095.566 201.067.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.642.346 1.897.857Ticari Borçlar346.287.719 421.671.065İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-22 175.912.165 179.944.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 170.375.554 241.726.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.104.960 6.822.947Diğer Borçlar1.723.373 1.401.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.714.264 1.392.548Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.497.194 6.782.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 16.497.194 6.782.350Kısa Vadeli Karşılıklar25.466.891 27.516.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.763.662 4.080.612Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.703.229 23.436.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM848.685.795 856.703.335TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER848.685.795 856.703.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar275.400.606 107.259.138İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar275.400.606 107.259.138Banka Kredileri5 270.608.390 103.577.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.792.216 3.681.798Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler19.965.963 19.945.190Diğer Sözleşme Yükümlülükleri15 19.965.963 19.945.190Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)687.517 683.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 687.517 683.841Uzun Vadeli Karşılıklar28.655.334 27.764.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 28.655.334 27.764.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER324.709.420 155.652.641TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.173.395.215 1.012.355.976ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar546.266.716 564.088.174Ödenmiş Sermaye16 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)406.660.587 406.769.583Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)406.660.587 406.769.583Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.712.458 -10.603.462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.784.678 162.221.926Yasal Yedekler16 23.784.678 162.221.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.384.487 -140.840.586Net Dönem Karı veya Zararı16 -17.712.462 21.787.825TOPLAM ÖZKAYNAKLAR546.266.716 564.088.174TOPLAM KAYNAKLAR1.719.661.931 1.576.444.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063Transferler-80.508.600 80.508.600Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-179.240 -14.389.776 -14.569.016 -14.569.016Dönem Karı (Zararı)-14.389.776 -14.389.776 -14.389.776Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-179.240 -179.240 -179.240Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.444.988 162.221.926 -140.840.586 -14.389.776 530.069.047 530.069.047Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Transferler-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-108.996 -17.712.462 -17.821.458 -17.821.458Dönem Karı (Zararı)0 -17.712.462 -17.712.462 -17.712.462Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-108.996 -108.996 -108.996Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.712.458 23.784.678 19.384.487 -17.712.462 546.266.716 546.266.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-17.712.462 -14.389.776DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-108.996 -179.240Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139.738 -224.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.742 44.803Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30.742 44.803Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-108.996 -179.240TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.821.458 -14.569.016Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-17.821.458 -14.569.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843144BIST