***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 693.544.589 818.154.387 272.101.956 253.505.037Satışların Maliyeti17 -563.764.245 -662.278.499 -217.062.772 -208.257.653TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)129.780.344 155.875.888 55.039.184 45.247.384BRÜT KAR (ZARAR)129.780.344 155.875.888 55.039.184 45.247.384Genel Yönetim Giderleri-49.772.182 -43.659.911 -14.929.087 -15.000.096Pazarlama Giderleri-57.427.650 -62.119.189 -19.683.669 -20.651.432Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.389.765 -1.813.398 -447.158 -467.929Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 70.279.829 44.559.786 19.232.368 13.667.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -84.090.459 -42.041.967 -40.938.983 -16.829.197ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.380.117 50.801.209 -1.727.345 5.966.152Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler171.648 8.396 7.841 4.817FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.551.765 50.809.605 -1.719.504 5.970.969Finansman Gelirleri19 124.283.477 45.109.997 78.702.963 18.969.419Finansman Giderleri19 -183.198.765 -126.530.961 -87.599.957 -30.585.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-52.363.523 -30.611.359 -10.616.498 -5.645.592Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16.063.478 12.620.561 6.555.332 3.407.855Dönem Vergi (Gideri) Geliri-330.785 -180.842 -140.992 -63.250Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32.293.231 29.743.509Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -209.560Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerStok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 -209.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.962.303 20.752.589Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.704.626 1.989.070Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-18 1.423.657 1.858.222Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 18.834.020 16.905.297Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.539.580 64.119.043Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -5.405.511 -5.452.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 43.945.091 69.571.750Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler83.331.495 9.429.288Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-16.063.478 -12.620.561Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-171.648 -8.396Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-171.648 -8.396Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.946.006 1.420.136İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.791.794 156.636.543Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 105.188.092 33.585.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.812.179 35.849.229Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -104.237.126 16.179.879Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -15.386.204 -15.210.441Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.821.268 92.875.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.365.645 -6.643.029Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları97.745.650 251.271.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.235.066 -2.744.608Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -19.493.049 -13.506.887Vergi İadeleri (Ödemeleri)-900.904 -573.743YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.933.800 -49.125.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri180.379 16.996Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 180.379 16.996Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.114.179 -49.142.542Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -16.474.306 -7.089.953Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -42.639.873 -42.052.589Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.042.441 -199.484.625Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri799.908.562 532.168.733Kredilerden Nakit Girişleri5 799.908.562 532.168.733Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-659.725.300 -664.789.757Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -659.725.300 -664.789.757Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları301.391 -630.245Ödenen Faiz5 -36.779.128 -71.256.054Alınan Faiz5.336.916 5.022.698YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.225.272 -14.163.616NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.225.272 -14.163.616DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ140.790.569 96.481.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 266.015.841 82.317.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 265.934.261 140.803.554Ticari Alacaklar297.450.407 402.325.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-22 16.023.315 2.573.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 281.427.092 399.751.804Diğer Alacaklar4.496.996 13.904.303İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.496.996 13.904.303Türev Araçlar16.864.709 442.165Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 16.864.709 442.165Stoklar8 363.091.533 258.854.407Peşin Ödenmiş Giderler28.712.320 9.879.886İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 28.712.320 9.879.886Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar570.119 424.247Diğer Dönen Varlıklar43.608.231 30.789.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 43.608.231 30.789.595ARA TOPLAM1.020.728.576 857.423.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.020.728.576 857.423.932DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar186 186Maddi Duran Varlıklar561.799.883 557.688.250Diğer Maddi Duran Varlıklar9 561.799.883 557.688.250Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.968.297 5.330.515Maddi Olmayan Duran Varlıklar158.508.707 133.932.317Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 156.167.712 131.591.322Peşin Ödenmiş Giderler15 9.163.448 8.534.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.163.448 8.534.328Ertelenmiş Vergi Varlığı20 30.271.147 13.534.622TOPLAM DURAN VARLIKLAR764.711.668 719.020.218TOPLAM VARLIKLAR1.785.440.244 1.576.444.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar402.620.761 189.542.901İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 402.620.761 189.542.901Banka Kredileri5 402.620.761 189.542.901Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 50.700.255 202.965.742İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.700.255 202.965.742Banka Kredileri5 48.042.695 201.067.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.657.560 1.897.857Ticari Borçlar404.946.656 421.671.065İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-22 257.308.593 179.944.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 147.638.063 241.726.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.626.663 6.822.947Diğer Borçlar6.336.390 1.401.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.327.281 1.392.548Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar7 3.755.125 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.178.060 6.782.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 15.178.060 6.782.350Kısa Vadeli Karşılıklar31.178.099 27.516.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.977.410 4.080.612Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 24.200.689 23.436.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM928.342.009 856.703.335TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER928.342.009 856.703.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar274.805.475 107.259.138İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar274.805.475 107.259.138Banka Kredileri5 271.376.780 103.577.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.428.695 3.681.798Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 19.828.368 19.945.190Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.099.969 683.841Uzun Vadeli Karşılıklar30.789.768 27.764.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 30.789.768 27.764.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER330.523.580 155.652.641TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.258.865.589 1.012.355.976ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar526.574.655 564.088.174Ödenmiş Sermaye16 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 405.556.109 406.769.583Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 405.556.109 406.769.583Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.816.936 -10.603.462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 23.784.678 162.221.926Yasal Yedekler23.784.678 162.221.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.384.487 -140.840.586Net Dönem Karı veya Zararı16 -36.300.045 21.787.825TOPLAM ÖZKAYNAKLAR526.574.655 564.088.174TOPLAM KAYNAKLAR1.785.440.244 1.576.444.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063Transferler-80.508.600 80.508.600 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.264.086 -17.990.798 -19.254.884 -19.254.884Dönem Karı (Zararı)-17.990.798 -17.990.798 -17.990.798Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.264.086 -1.264.086 -1.264.086Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -9.529.834 162.221.926 -140.840.586 -17.990.798 525.383.179 525.383.179Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Transferler-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.213.474 -36.300.045 -37.513.519 -37.513.519Dönem Karı (Zararı)-36.300.045 -36.300.045 -36.300.045Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.213.474 -1.213.474 -1.213.474Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -11.816.936 23.784.678 19.384.487 -36.300.045 526.574.655 526.574.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 -36.300.045 -17.990.798 -4.061.166 -2.237.737DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.213.474 -1.264.086 115.436 37.328Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.555.736 -1.580.108 147.995 46.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler342.262 316.022 -32.559 -9.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi342.262 316.022 -32.559 -9.331Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.213.474 -1.264.086 115.436 37.328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.513.519 -19.254.884 -3.945.730 -2.200.409Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-37.513.519 -19.254.884 -3.945.730 -2.200.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886391BIST