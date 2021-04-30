***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 382.300.939 209.208.362Satışların Maliyeti17 -300.832.016 -166.960.643TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.468.923 42.247.719BRÜT KAR (ZARAR)81.468.923 42.247.719Genel Yönetim Giderleri-18.546.479 -17.899.353Pazarlama Giderleri-29.038.578 -23.281.690Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.624.922 -1.034.823Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 21.812.959 30.176.937Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -28.294.932 -20.934.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.776.971 9.274.109Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler778 74.987Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.777.749 9.349.096Finansman Gelirleri19 50.204.616 16.112.923Finansman Giderleri19 -66.762.856 -48.474.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.219.509 -23.012.494Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-617.840 5.300.032Dönem Vergi (Gideri) Geliri-235.067 -100.526Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-382.773 5.400.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.601.669 -17.712.462DÖNEM KARI (ZARARI)21 7.601.669 -17.712.462Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.601.669 -17.712.462Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09050000 0,21090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.302.952 -63.027.615Dönem Karı (Zararı)16 7.601.669 -17.712.462Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.325.485 59.418.158Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 12.843.800 10.717.457Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.039.478 14.742.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.923.884 2.022.296Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-18 497.440 556.793Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 8.618.154 12.163.475Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.946.733 12.474.020Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -4.769.508 -746.437Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 12.716.241 13.220.457Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.314.961 19.947.316Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.175.007 -1.266.278Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-28.175.007 -1.266.278Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler617.840 -5.300.032Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-778 -74.987Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-778 -74.987Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.738.458 8.178.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-121.377.594 -89.357.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 76.752.402 55.510.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.371.686 -14.290.607Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -84.357.458 -55.953.965Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -22.360.029 -74.649.707Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-72.332.470 5.515.588İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-72.332.470 5.515.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.291.647 -5.489.198Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.291.647 -5.489.198Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-87.450.440 -47.651.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -447.516 -1.271.172Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -9.333.323 -13.453.100Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.071.673 -651.971YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.710.190 -19.867.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.438 82.989Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 4.438 82.989Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.714.628 -19.950.247Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.409.202 -6.379.093Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -14.305.426 -13.571.154Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.274.690 194.001.153Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.132.890 447.404.019Kredilerden Nakit Girişleri5 21.132.890 447.404.019Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.014.780 -238.633.741Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -45.014.780 -238.633.741Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.486.433 -636.122Ödenen Faiz5 -10.463.979 -14.873.408Alınan Faiz4.557.612 740.405YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147.287.832 111.106.280NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147.287.832 111.106.280DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ267.087.823 140.790.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 119.799.991 251.896.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 120.030.905 267.087.823Ticari Alacaklar347.979.284 424.999.147İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-22 45.223.712 36.479.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 302.755.572 388.519.490Diğer Alacaklar2.755.812 3.897.560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.755.812 3.897.560Türev Araçlar11.491.146 53.132Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 11.491.146 53.132Stoklar8 475.020.740 390.663.282Peşin Ödenmiş Giderler44.858.086 17.834.671İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 44.858.086 17.834.671Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar836.606 728.276Diğer Dönen Varlıklar40.716.085 44.334.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 40.716.085 44.334.396ARA TOPLAM1.043.688.664 1.149.598.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.043.688.664 1.149.598.287DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar186 186Maddi Duran Varlıklar9 566.837.831 567.988.122Diğer Maddi Duran Varlıklar9 566.837.831 567.988.122Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.218.938 4.819.061Maddi Olmayan Duran Varlıklar180.243.697 173.400.714Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 177.902.702 171.059.719Peşin Ödenmiş Giderler15 3.548.869 5.815.424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 3.548.869 5.815.424Ertelenmiş Vergi Varlığı20 27.122.064 27.772.434TOPLAM DURAN VARLIKLAR781.971.585 779.795.941TOPLAM VARLIKLAR1.825.660.249 1.929.394.228KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar293.179.462 335.847.784İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar293.179.462 335.847.784Banka Kredileri5 293.179.462 335.847.784Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları112.468.445 24.682.175İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları112.468.445 24.682.175Banka Kredileri5 109.197.597 21.086.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.270.848 3.596.058Ticari Borçlar503.685.309 526.584.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-22 285.466.679 295.508.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 218.218.630 231.076.127Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.081.856 13.285.626Diğer Borçlar1.002.350 2.672.811İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar993.241 2.663.702Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler870.508 4.680.955Diğer Sözleşme Yükümlülükleri870.508 4.680.955Türev Araçlar4.590.306 21.327.299Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 4.590.306 21.327.299Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.183.437 66.626.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 18.183.437 66.626.901Kısa Vadeli Karşılıklar27.834.247 35.246.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.936.878 11.131.670Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 23.897.369 24.115.098Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM968.895.920 1.030.954.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER968.895.920 1.030.954.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar213.654.714 268.030.070İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar213.654.714 268.030.070Banka Kredileri5 211.710.435 265.620.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.944.279 2.409.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar999.320 999.320Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18.423.455 15.299.447Diğer Sözleşme Yükümlülükleri15 18.423.455 15.299.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.617.539 6.829.744İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.617.539 6.829.744Uzun Vadeli Karşılıklar33.250.716 32.134.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 33.250.716 32.134.270TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.945.744 323.292.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.241.841.664 1.354.247.699ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar583.818.585 575.146.529Ödenmiş Sermaye16 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)405.250.007 404.179.620Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)405.250.007 404.179.620Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -12.123.038 -13.193.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.784.678 23.784.678Yasal Yedekler16 23.784.678 23.784.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 33.032.805 19.384.487Net Dönem Karı veya Zararı16 7.601.669 13.648.318TOPLAM ÖZKAYNAKLAR583.818.585 575.146.529TOPLAM KAYNAKLAR1.825.660.249 1.929.394.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-108.996 -17.712.462 -17.821.458 -17.821.458Dönem Karı (Zararı)-17.712.462 -17.712.462 -17.712.462Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-108.996 -108.996 -108.996Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.712.458 23.784.678 19.384.487 -17.712.462 546.266.716 546.266.716Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.648.318 -13.648.318 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.070.387 7.601.669 8.672.056 8.672.056Dönem Karı (Zararı)7.601.669 7.601.669 7.601.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.070.387 1.070.387 1.070.387Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -12.123.038 23.784.678 33.032.805 7.601.669 583.818.585 583.818.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 7.601.669 -17.712.462DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.070.387 -108.996Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.337.984 -139.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-267.597 30.742Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-267.597 30.742Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.070.387 -108.996TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.672.056 -17.821.458Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.672.056 -17.821.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933643BIST