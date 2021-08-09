***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 873.729.667 421.442.633 491.428.728 212.234.271Satışların Maliyeti17 -695.059.572 -346.701.473 -394.227.556 -179.740.830TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.670.095 74.741.160 97.201.172 32.493.441BRÜT KAR (ZARAR)178.670.095 74.741.160 97.201.172 32.493.441Genel Yönetim Giderleri-37.525.224 -34.843.095 -18.978.745 -16.943.742Pazarlama Giderleri-62.634.557 -37.743.981 -33.595.979 -14.462.291Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.203.692 -1.942.607 -2.578.770 -907.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 35.145.487 51.047.461 13.332.528 20.870.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -53.494.876 -43.151.476 -25.199.944 -22.216.795ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.957.233 8.107.462 30.180.262 -1.166.647Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler382.776 163.807 381.998 88.820FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.340.009 8.271.269 30.562.260 -1.077.827Finansman Gelirleri19 68.612.890 45.580.514 18.408.274 29.467.591Finansman Giderleri19 -108.960.674 -95.598.808 -42.197.818 -47.124.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.992.225 -41.747.025 6.772.716 -18.734.531Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.714.560 9.508.146 8.332.400 4.208.114Dönem Vergi (Gideri) Geliri-387.540 -189.793 -152.473 -89.267Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.102.100 9.697.939 8.484.873 4.297.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.706.785 -32.238.879 15.105.116 -14.526.417DÖNEM KARI (ZARARI)22.706.785 -32.238.879 15.105.116 -14.526.417Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21 22.706.785 -32.238.879 15.105.116 -14.526.417Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,27030000 -0,38380000 0,17980000 -0,17290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.809.718 1.891.560Dönem Karı (Zararı)16 22.706.785 -32.238.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler65.333.359 98.316.319Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 26.380.076 22.201.523Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.257.405 18.330.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.231.025 1.264.624Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.117.825 577.763Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 21.908.555 16.487.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.796.095 24.142.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -6.785.105 -3.493.370Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 26.581.200 27.635.507Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24.169.635 41.055.620Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.833.419 -2.729.713Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-26.833.419 -2.729.713Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.714.560 -9.508.146Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-382.776 -163.807Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-382.776 -163.807Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-339.097 4.988.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.221.497 -45.771.718Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -41.623.136 98.024.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.542.558 -5.118.427Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -61.043.727 -56.282.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 61.899.776 -97.069.286Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.884.973 25.258.558İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.796.825 -10.583.823Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.818.647 20.305.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-687.013 -1.603.296Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -15.810.078 -16.233.093Vergi İadeleri (Ödemeleri)-511.838 -577.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.643.810 -35.218.110Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri678.221 171.997Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri678.221 171.997Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.322.031 -35.390.107Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -9.634.439 -9.584.636Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -33.687.592 -25.805.471FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.810.111 159.863.538Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri281.696.690 732.165.525Kredilerden Nakit Girişleri5 281.696.690 732.165.525Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-261.111.111 -549.257.559Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -261.111.111 -549.257.559Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.911.249 -933.052Ödenen Faiz5 -27.269.546 -25.256.222Alınan Faiz6.785.105 3.144.846YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.644.203 126.536.988NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.644.203 126.536.988DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ267.087.823 140.790.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 234.443.620 267.327.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 234.443.620 267.087.823Ticari Alacaklar466.466.618 424.999.147İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-22 9.197.899 36.479.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 457.268.719 388.519.490Diğer Alacaklar10.353.500 3.897.560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.353.500 3.897.560Türev Araçlar9.766.091 53.132Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 9.766.091 53.132Stoklar8 451.707.009 390.663.282Peşin Ödenmiş Giderler53.529.646 17.834.671İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 53.529.646 17.834.671Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar124.298 728.276Diğer Dönen Varlıklar37.330.017 44.334.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 37.330.017 44.334.396ARA TOPLAM1.263.720.799 1.149.598.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.263.720.799 1.149.598.287DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar186 186Maddi Duran Varlıklar9 568.088.907 567.988.122Kullanım Hakkı Varlıkları11 7.526.269 4.819.061Maddi Olmayan Duran Varlıklar191.941.323 173.400.714Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 189.600.328 171.059.719Peşin Ödenmiş Giderler15 4.802.941 5.815.424Ertelenmiş Vergi Varlığı20 35.874.534 27.772.434TOPLAM DURAN VARLIKLAR808.234.160 779.795.941TOPLAM VARLIKLAR2.071.954.959 1.929.394.228KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar135.843.495 335.847.784İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 135.843.495 335.847.784Banka Kredileri5 135.843.495 335.847.784Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları186.620.316 24.682.175İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 186.620.316 24.682.175Banka Kredileri5 182.628.139 21.086.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.992.177 3.596.058Ticari Borçlar588.527.780 526.584.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-22 410.568.629 295.508.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 177.959.151 231.076.127Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.392.881 13.285.626Diğer Borçlar2.452.197 2.672.811İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.443.088 2.663.702Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler370.606 4.680.955Diğer Sözleşme Yükümlülükleri15 370.606 4.680.955Türev Araçlar4.206.839 21.327.299Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 4.206.839 21.327.299Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)94.804.524 66.626.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 94.804.524 66.626.901Kısa Vadeli Karşılıklar40.190.706 35.246.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.859.306 11.131.670Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 32.331.400 24.115.098ARA TOPLAM1.061.409.344 1.030.954.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.061.409.344 1.030.954.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar351.845.920 268.030.070İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar351.845.920 268.030.070Banka Kredileri5 346.969.405 265.620.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.876.515 2.409.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar999.320 999.320Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17.270.152 15.299.447Diğer Sözleşme Yükümlülükleri15 17.270.152 15.299.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.405.331 6.829.744İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.405.331 6.829.744Uzun Vadeli Karşılıklar36.171.578 32.134.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 36.171.578 32.134.270TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER412.692.301 323.292.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.474.101.645 1.354.247.699ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar597.853.314 575.146.529Ödenmiş Sermaye16 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)404.179.620 404.179.620Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)404.179.620 404.179.620Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -13.193.425 -13.193.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.784.678 23.784.678Yasal Yedekler16 23.784.678 23.784.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 33.032.805 19.384.487Net Dönem Karı veya Zararı16 22.706.785 13.648.318TOPLAM ÖZKAYNAKLAR597.853.314 575.146.529TOPLAM KAYNAKLAR2.071.954.959 1.929.394.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Transferler-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.328.910 -32.238.879 -33.567.789 -33.567.789Dönem Karı (Zararı)-32.238.879 -32.238.879 -32.238.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.328.910 -1.328.910 -1.328.910Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -11.932.372 23.784.678 19.384.487 -32.238.879 530.520.385 530.520.385Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529Transferler13.648.318 -13.648.318 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.706.785 22.706.785 22.706.785Dönem Karı (Zararı)22.706.785 22.706.785 22.706.785Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 33.032.805 22.706.785 597.853.314 597.853.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 22.706.785 -32.238.879 15.105.116 -14.526.417DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -1.328.910 -1.070.387 -1.219.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.703.731 -1.337.984 -1.563.993Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler374.821 267.597 344.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi374.821 267.597 344.079Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -1.328.910 -1.070.387 -1.219.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.706.785 -33.567.789 14.034.729 -15.746.331Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.706.785 -33.567.789 14.034.729 -15.746.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956481BIST