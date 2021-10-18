***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.485.419.139 693.544.589 611.689.472 272.101.956Satışların Maliyeti17 -1.199.247.320 -563.764.245 -504.187.748 -217.062.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)286.171.819 129.780.344 107.501.724 55.039.184BRÜT KAR (ZARAR)286.171.819 129.780.344 107.501.724 55.039.184Genel Yönetim Giderleri-56.191.712 -49.772.182 -18.666.488 -14.929.087Pazarlama Giderleri-97.996.389 -57.427.650 -35.361.832 -19.683.669Araştırma ve Geliştirme Giderleri-7.696.118 -2.389.765 -2.492.426 -447.158Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 41.540.606 70.279.829 6.395.119 19.232.368Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -57.827.569 -84.090.459 -4.332.693 -40.938.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)108.000.637 6.380.117 53.043.404 -1.727.345Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler384.471 171.648 1.695 7.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)108.385.108 6.551.765 53.045.099 -1.719.504Finansman Gelirleri19 92.289.281 124.283.477 23.676.391 78.702.963Finansman Giderleri19 -162.539.877 -183.198.765 -53.579.203 -87.599.957SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.134.512 -52.363.523 23.142.287 -10.616.498Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.140.179 16.063.478 -5.574.381 6.555.332Dönem Vergi (Gideri) Geliri-719.274 -330.785 -331.734 -140.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.859.453 16.394.263 -5.242.647 6.696.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.274.691 -36.300.045 17.567.906 -4.061.166DÖNEM KARI (ZARARI)40.274.691 -36.300.045 17.567.906 -4.061.166Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.274.691 -36.300.045 17.567.906 -4.061.166Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,47950000 -0,43210000 0,20910000 -0,04830000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI284.424.620 75.116.631Dönem Karı (Zararı)16 40.274.691 -36.300.045Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.620.855 158.201.522Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 39.443.785 32.293.231Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.431.806 23.962.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.596.111 3.704.626Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.038.546 1.423.657Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 49.797.149 18.834.020Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.373.057 38.539.580Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -12.473.792 -5.405.511Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 46.846.849 43.945.091Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24.714.099 83.331.495Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.457.680 -10.635.967Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-12.457.680 -10.635.967Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.140.179 -16.063.478Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-384.471 -171.648Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-384.471 -171.648Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-18.359.562 6.946.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler142.428.403 -24.155.827Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 58.124.712 105.188.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.144.949 -38.812.179Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -151.629.245 -104.237.126Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 229.853.306 -4.750.237Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.049.389 35.821.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.824.810 -17.365.645Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları309.323.949 97.745.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.369.331 -2.235.066Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -20.561.600 -19.493.049Vergi İadeleri (Ödemeleri)-968.398 -900.904YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-69.352.767 -58.933.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri650.621 180.379Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri650.621 180.379Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.003.388 -59.114.179Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -13.731.031 -16.474.306Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -56.272.357 -42.639.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.426.507 109.042.441Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri336.560.398 799.908.562Kredilerden Nakit Girişleri5 336.560.398 799.908.562Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-342.304.778 -659.725.300Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -342.304.778 -659.725.300Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.012.483 301.391Ödenen Faiz5 -46.143.436 -36.779.128Alınan Faiz12.473.792 5.336.916YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.645.346 125.225.272NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.645.346 125.225.272DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ267.087.823 140.790.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 439.733.169 266.015.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 439.733.169 267.087.823Ticari Alacaklar366.803.604 424.999.147İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-22 3.636.742 36.479.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 363.166.862 388.519.490Diğer Alacaklar4.288.849 3.897.560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.288.849 3.897.560Türev Araçlar2.577.868 53.132Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 2.577.868 53.132Stoklar8 542.292.527 390.663.282Peşin Ödenmiş Giderler46.321.156 17.834.671İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 46.321.156 17.834.671Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar249.124 728.276Diğer Dönen Varlıklar61.080.723 44.334.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 61.080.723 44.334.396ARA TOPLAM1.463.347.020 1.149.598.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.463.347.020 1.149.598.287DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar186 186Maddi Duran Varlıklar9 568.067.441 567.988.122Diğer Maddi Duran Varlıklar9 568.067.441 567.988.122Kullanım Hakkı Varlıkları11 6.470.932 4.819.061Maddi Olmayan Duran Varlıklar206.645.200 173.400.714Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 204.304.205 171.059.719Peşin Ödenmiş Giderler15 3.918.076 5.815.424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 3.918.076 5.815.424Ertelenmiş Vergi Varlığı20 30.631.887 27.772.434TOPLAM DURAN VARLIKLAR815.733.722 779.795.941TOPLAM VARLIKLAR2.279.080.742 1.929.394.228KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar55.941.004 335.847.784İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.941.004 335.847.784Banka Kredileri5 55.941.004 335.847.784Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları209.686.916 24.682.175İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları209.686.916 24.682.175Banka Kredileri5 206.068.012 21.086.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.618.904 3.596.058Ticari Borçlar751.282.356 526.584.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-22 440.236.722 295.508.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 311.045.634 231.076.127Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.517.194 13.285.626Diğer Borçlar1.281.453 2.672.811İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.272.344 2.663.702Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.289.749 4.680.955Diğer Sözleşme Yükümlülükleri15 2.289.749 4.680.955Türev Araçlar11.394.355 21.327.299Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 11.394.355 21.327.299Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)112.438.957 66.626.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 112.438.957 66.626.901Kısa Vadeli Karşılıklar68.169.530 35.246.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 11.780.337 11.131.670Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 56.389.193 24.115.098ARA TOPLAM1.223.001.514 1.030.954.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.223.001.514 1.030.954.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar382.095.400 268.030.070İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar382.095.400 268.030.070Banka Kredileri5 378.084.666 265.620.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.010.734 2.409.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar999.320 999.320Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15.051.722 15.299.447Diğer Sözleşme Yükümlülükleri15 15.051.722 15.299.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.193.126 6.829.744İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.193.126 6.829.744Uzun Vadeli Karşılıklar36.318.440 32.134.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 36.318.440 32.134.270TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER440.658.008 323.292.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.663.659.522 1.354.247.699ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar615.421.220 575.146.529Ödenmiş Sermaye16 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)404.179.620 404.179.620Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)404.179.620 404.179.620Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -13.193.425 -13.193.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.784.678 23.784.678Yasal Yedekler16 23.784.678 23.784.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 33.032.805 19.384.487Net Dönem Karı veya Zararı16 40.274.691 13.648.318TOPLAM ÖZKAYNAKLAR615.421.220 575.146.529TOPLAM KAYNAKLAR2.279.080.742 1.929.394.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Transferler-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.213.474 -36.300.045 -37.513.519 -36.300.045 -36.300.045 -36.300.045Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.213.474 -1.213.474 -1.213.474Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -11.816.936 23.784.678 19.384.487 -36.300.045 526.574.655 526.574.655Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529Transferler13.648.318 -13.648.318 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.274.691 40.274.691 40.274.691Dönem Karı (Zararı)40.274.691 40.274.691 40.274.691Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 33.032.805 40.274.691 615.421.220 615.421.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 40.274.691 -36.300.045 17.567.906 -4.061.166DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -1.213.474 0 115.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -1.555.736 0 147.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 342.262 0 -32.559Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 342.262 0 -32.559Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -1.213.474 0 115.436TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.274.691 -37.513.519 17.567.906 -3.945.730Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.274.691 -37.513.519 17.567.906 -3.945.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971297BIST