***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 933.653.815 382.300.939Satışların Maliyeti18 -675.068.904 -300.832.016TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)258.584.911 81.468.923BRÜT KAR (ZARAR)258.584.911 81.468.923Genel Yönetim Giderleri-33.082.448 -18.546.479Pazarlama Giderleri-88.829.229 -29.038.578Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.787.677 -2.624.922Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 23.302.290 21.812.959Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -58.492.336 -28.294.932ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)97.695.511 24.776.971Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.277.577 778Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.282 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)99.971.806 24.777.749Finansman Gelirleri20 104.452.870 50.204.616Finansman Giderleri20 -132.976.710 -66.762.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)71.447.966 8.219.509Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33.740.064 -617.840Dönem Vergi (Gideri) Geliri-962.806 -235.067Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34.702.870 -382.773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 105.188.030 7.601.669DÖNEM KARI (ZARARI)105.188.030 7.601.669Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları105.188.030 7.601.669Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,25220000 0,09050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.156.892 -98.302.952Dönem Karı (Zararı)17 105.188.030 7.601.669Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler169.635.420 26.325.485Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 17.940.084 12.843.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler77.899.524 13.039.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 6.596.050 3.923.884Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14-19 3.428.101 497.440Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 67.875.373 8.618.154Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.476.930 7.946.733Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19-20 -9.155.474 -4.769.508Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19-20 32.632.404 12.716.241Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler43.226.022 13.314.961Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler53.640.311 -28.175.007Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler53.640.311 -28.175.007Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-33.740.064 617.840Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.282 -778Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.282 -778Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.808.669 6.738.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-361.726.514 -121.377.594Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.189.153 76.752.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-264.522.343 -22.371.686Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -316.606.207 -84.357.458Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 219.098.609 -22.360.029Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.923.418 -72.332.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler569.162 3.291.647Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-86.903.064 -87.450.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -3.263.107 -447.516Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -38.582.900 -9.333.323Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.407.821 -1.071.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-139.472.375 -17.710.190Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.915 4.438Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 1.915 4.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.618.540 -17.714.628Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.715.520 -3.409.202Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -29.903.020 -14.305.426Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-105.855.750 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI344.866.997 -31.274.690Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri484.476.999 21.132.890Kredilerden Nakit Girişleri6 484.476.999 21.132.890Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-119.645.745 -45.014.780Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -119.645.745 -45.014.780Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.008.784 -1.486.433Ödenen Faiz6 -23.110.947 -10.463.979Alınan Faiz9.155.474 4.557.612YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.237.730 -147.287.832NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.237.730 -147.287.832DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ639.705.842 267.087.823DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 714.943.572 119.799.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 714.986.445 639.748.715Finansal Yatırımlar5 105.855.750Ticari Alacaklar768.543.265 753.867.430İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-23 148.963.431 298.393.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 619.579.834 455.473.763Diğer Alacaklar3.425.689 72.559.442İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.425.689 72.559.442Türev Araçlar8 66.823.623 105.351.238Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar66.823.623 105.351.238Stoklar9 786.342.154 469.735.947Peşin Ödenmiş Giderler315.125.395 37.262.001İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 315.125.395 37.262.001Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar445.015 356.665Diğer Dönen Varlıklar78.931.073 23.226.721İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 78.931.073 23.226.721ARA TOPLAM2.840.478.409 2.102.108.159TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.840.478.409 2.102.108.159DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.642 3.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.642 3.642Maddi Duran Varlıklar10 1.266.352.355 1.268.360.271Kullanım Hakkı Varlıkları12 7.280.545 5.829.849Maddi Olmayan Duran Varlıklar246.858.731 227.585.132Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 244.517.736 225.244.137Peşin Ödenmiş Giderler2.790.897 3.360.059İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 2.790.897 3.360.059TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.523.286.170 1.505.138.953TOPLAM VARLIKLAR4.363.764.579 3.607.247.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar664.915.764 161.500.843İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar664.915.764 161.500.843Banka Kredileri6 664.915.764 161.500.843Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları148.119.032 256.657.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 148.119.032 256.657.543Banka Kredileri6 143.084.560 252.098.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.034.472 4.559.481Ticari Borçlar1.225.101.911 1.011.249.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-23 737.010.670 639.836.656İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 488.091.241 371.413.178Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.188.510 14.666.030Diğer Borçlar3.429.695 5.952.401İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.420.586 5.943.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler16 9.862.115 10.863.604Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 9.862.115 10.863.604Türev Araçlar17.788.356 2.675.660Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 17.788.356 2.675.660Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)46.886.782 21.646.612İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 46.886.782 21.646.612Kısa Vadeli Karşılıklar108.510.976 80.189.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.096.295 15.495.235Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 97.414.681 64.694.107ARA TOPLAM2.236.803.141 1.565.401.869TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.236.803.141 1.565.401.869UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar537.606.881 515.289.683İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar537.606.881 515.289.683Banka Kredileri6 531.502.575 509.576.183Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.104.306 5.713.500Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler27.094.649 35.813.919Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 27.094.649 35.813.919Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.198.313 5.386.275İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 5.198.313 5.386.275Uzun Vadeli Karşılıklar48.369.580 47.235.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 48.369.580 47.235.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 11.163.890 45.849.454TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER629.433.313 649.574.373TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.866.236.454 2.214.976.242ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.497.528.125 1.392.270.870Ödenmiş Sermaye17 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.009.946.440 1.009.877.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.009.946.440 1.009.877.215Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 1.022.267.501 1.022.267.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -12.321.061 -12.390.286Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.784.678 23.784.678Yasal Yedekler17 23.784.678 23.784.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 244.459.551 33.032.805Net Dönem Karı veya Zararı17 105.188.030 211.426.746TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.497.528.125 1.392.270.870TOPLAM KAYNAKLAR4.363.764.579 3.607.247.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.648.318 -13.648.318 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.070.387 7.601.669 8.672.056 8.672.056Dönem Karı (Zararı)7.601.669 7.601.669 7.601.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.070.387 1.070.387 1.070.387Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -12.123.038 23.784.678 33.032.805 7.601.669 583.818.585 583.818.585Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 1.392.270.870Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler211.426.746 -211.426.746 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69.225 105.188.030 105.257.255 105.257.255Dönem Karı (Zararı)105.188.030 105.188.030 105.188.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)69.225 69.225 69.225Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.321.061 23.784.678 244.459.551 105.188.030 1.497.528.125 1.497.528.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 105.188.030 7.601.669DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar69.225 1.070.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.531 1.337.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.306 -267.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-17.306 -267.597Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.225 1.070.387TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.257.255 8.672.056Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları105.257.255 8.672.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022431BIST