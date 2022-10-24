***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 4.009.560.021 1.485.419.139 1.754.486.406 611.689.472Satışların Maliyeti18 -3.047.426.714 -1.199.247.320 -1.371.120.749 -504.187.748TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)962.133.307 286.171.819 383.365.657 107.501.724BRÜT KAR (ZARAR)962.133.307 286.171.819 383.365.657 107.501.724Genel Yönetim Giderleri-109.808.822 -56.191.712 -42.398.662 -18.666.488Pazarlama Giderleri-228.757.808 -97.996.389 -54.613.860 -35.361.832Araştırma ve Geliştirme Giderleri-16.548.496 -7.696.118 -6.601.774 -2.492.426Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 29.930.560 41.540.606 -13.066.432 6.395.119Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -194.898.283 -57.827.569 -61.329.239 -4.332.693ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)442.050.458 108.000.637 205.355.690 53.043.404Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.350.994 384.471 28.744.767 1.695FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)478.401.452 108.385.108 234.100.457 53.045.099Finansman Gelirleri20 315.673.340 92.289.281 72.797.549 23.676.391Finansman Giderleri20 -443.822.176 -162.539.877 -131.115.610 -53.579.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)350.252.616 38.134.512 175.782.396 23.142.287Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri181.699.061 2.140.179 105.392.551 -5.574.381Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.972.807 -719.274 -209.604 -331.734Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri183.671.868 2.859.453 105.602.155 -5.242.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)531.951.677 40.274.691 281.174.947 17.567.906DÖNEM KARI (ZARARI)22 531.951.677 40.274.691 281.174.947 17.567.906Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları531.951.677 40.274.691 281.174.947 17.567.906Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 22 6,33280000 0,47950000 3,34730000 0,20910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-533.187.230 284.424.620Dönem Karı (Zararı)531.951.677 40.274.691Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)531.951.677 40.274.691Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler304.144.595 126.620.855Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 55.813.938 39.443.785Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler189.170.647 61.431.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 38.078.143 8.596.111Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14-19 17.913.952 3.038.546Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 133.178.552 49.797.149Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler113.928.360 34.373.057Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19-20 -20.107.187 -12.473.792Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19-20 134.035.547 46.846.849Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler72.259.391 24.714.099Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 113.978.914 -12.457.680Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-181.699.061 -2.140.179Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-150.914 -384.471Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-150.914 -384.471Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-59.156.680 -18.359.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.300.312.297 142.428.403Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -784.636.646 58.124.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-368.025.148 -45.144.949Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -944.990.473 -151.629.245Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 663.685.366 229.853.306Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler252.354.440 57.049.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-118.699.836 -5.824.810Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-464.216.025 309.323.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -13.066.233 -3.369.331Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-54.135.491 -20.561.600Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.769.481 -968.398YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-364.784.453 -69.352.767Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri154.457 650.621Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 154.457 650.621Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-215.148.743 -70.003.388Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -30.123.323 -13.731.031Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -185.025.420 -56.272.357Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-149.790.167 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI391.372.356 -42.426.507Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.364.049.594 336.560.398Kredilerden Nakit Girişleri6 1.364.049.594 336.560.398Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-832.320.745 -342.304.778Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -832.320.745 -342.304.778Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -12.592.773 -3.012.483Ödenen Temettüler-30.000.000 0Ödenen Faiz6 -117.844.353 -46.143.436Alınan Faiz20.080.633 12.473.792YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-506.599.327 172.645.346NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -506.599.327 172.645.346DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ639.705.842 267.087.823DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ133.106.515 439.733.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 133.133.069 639.748.715Finansal Yatırımlar167.872.947 0Diğer Finansal Yatırımlar5 167.872.947 0Ticari Alacaklar1.534.481.363 753.867.430İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-23 109.711.317 298.393.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.424.770.046 455.473.763Diğer Alacaklar11.332.340 72.559.442İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.332.340 72.559.442Türev Araçlar8 0 105.351.238Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 105.351.238Stoklar9 1.414.726.420 469.735.947Peşin Ödenmiş Giderler307.206.168 37.262.001İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 307.206.168 37.262.001Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 356.665Diğer Dönen Varlıklar182.891.469 23.226.721İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 182.891.469 23.226.721ARA TOPLAM3.751.643.776 2.102.108.159TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.751.643.776 2.102.108.159DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.892 3.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.892 3.642Maddi Duran Varlıklar10 1.280.499.692 1.268.360.271Kullanım Hakkı Varlıkları12 9.354.871 5.829.849Maddi Olmayan Duran Varlıklar379.493.626 227.585.132Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 377.152.631 225.244.137Peşin Ödenmiş Giderler2.606.339 3.360.059İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 2.606.339 3.360.059Ertelenmiş Vergi Varlığı21 137.569.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.809.529.026 1.505.138.953TOPLAM VARLIKLAR5.561.172.802 3.607.247.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar897.442.589 161.500.843İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar897.442.589 161.500.843Banka Kredileri6 897.442.589 161.500.843Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları424.893.194 256.657.543İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları424.893.194 256.657.543Banka Kredileri6 420.153.210 252.098.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.739.984 4.559.481Ticari Borçlar1.671.701.120 1.011.249.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-23 1.283.485.488 639.836.656İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 388.215.632 371.413.178Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.687.945 14.666.030Diğer Borçlar3.247.621 5.952.401İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.238.512 5.943.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler19.008.175 10.863.604Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 19.008.175 10.863.604Türev Araçlar47.503.416 2.675.660Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8 47.503.416 2.675.660Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)72.835.991 21.646.612İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 72.835.991 21.646.612Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü203.326Kısa Vadeli Karşılıklar184.454.328 80.189.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 22.803.208 15.495.235Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 161.651.120 64.694.107ARA TOPLAM3.340.977.705 1.565.401.869TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.340.977.705 1.565.401.869UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar221.344.370 515.289.683İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar221.344.370 515.289.683Banka Kredileri6 214.765.864 509.576.183Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.578.506 5.713.500Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler33.552.796 35.813.919Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 33.552.796 35.813.919Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.454.175 5.386.275İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.454.175 5.386.275Uzun Vadeli Karşılıklar68.609.977 47.235.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 68.609.977 47.235.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 45.849.454TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER324.961.318 649.574.373TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.665.939.023 2.214.976.242ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.895.233.779 1.392.270.870Ödenmiş Sermaye17 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.010.888.447 1.009.877.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.010.888.447 1.009.877.215Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 1.022.267.501 1.022.267.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -11.379.054 -12.390.286Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.364.678 23.784.678Yasal Yedekler17 26.364.678 23.784.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 211.879.551 33.032.805Net Dönem Karı veya Zararı17 531.951.677 211.426.746TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.895.233.779 1.392.270.870TOPLAM KAYNAKLAR5.561.172.802 3.607.247.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 0 575.146.529Transferler13.648.318 -13.648.318Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.274.691 40.274.691 40.274.691Dönem Karı (Zararı)40.274.691 40.274.691 0 40.274.691Dönem Sonu Bakiyeler17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 33.032.805 40.274.691 615.421.220 0 615.421.220Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 0 1.392.270.870Transferler2.580.000 208.846.746 -211.426.746Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.011.232 531.951.677 531.951.677 0 531.951.677Dönem Karı (Zararı)531.951.677Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.011.232 1.011.232 0 1.011.232Kar Payları-30.000.000 -30.000.000 0 -30.000.000Dönem Sonu Bakiyeler17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -11.379.054 26.364.678 211.879.551 531.951.677 1.895.233.779 0 1.895.233.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)531.951.677 40.274.691 281.174.947 17.567.906DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.011.232 0 649.832 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.264.040 0 812.290 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-252.808 0 -162.458 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-252.808 0 -162.458 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.011.232 0 649.832 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)532.962.909 40.274.691 281.824.779 17.567.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları532.962.909 40.274.691 281.824.779 17.567.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073711BIST