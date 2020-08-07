***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
07.08.2020 19:02
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 10.08.2020 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 10/08/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866867
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
18:057,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,5878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
18:05473,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -6,23
|Açılış
|: 473,19
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4832
|9,5308
|% 0,17
|
|Frank
|7,9493
|7,9971
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9388
|1,9485
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.020
|-43,99
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,63
|-1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,27
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|-0,75
|
Seans Raporu
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