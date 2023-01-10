***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
10.01.2023 18:50
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait finansal raporlarının, 28 Şubat 2023 Salı günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 28/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099742
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.131,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.131,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.135,40
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7718
|18,7737
|% 0,02
|
|Euro
|20,1530
|20,1664
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7587
|22,8728
|% -0,13
|
|Frank
|20,2749
|20,3970
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9842
|5,0091
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.655
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|0,93
|