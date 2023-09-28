***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
28.09.2023 18:12
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait finansal raporlarının, 26 Ekim 2023 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 26/10/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197994
BIST
'
17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5138
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,6908
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,1123
En Düşük
28,4258
17:591.640,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 19,02
|Açılış
|: 1.640,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4106
|27,4173
|% 1,91
|
|Euro
|29,0812
|29,1118
|% 2,43
|
|Sterlin
|33,3698
|33,5371
|% 2,56
|
|Frank
|29,8025
|29,9820
|% 2,51
|
|Riyal
|7,2852
|7,3217
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-13,99
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|19,63
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.936
|11.041
|-62,00
|
|Yarım
|5.485
|5.543
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.772
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,90
|0,40
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|-0,38
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem