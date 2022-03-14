***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2022 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2022 Yılına İlişkin Beklentiler • İç Pazar: Satış yapmakta olduğumuz segmentlerdeki toplam pazar büyüklüğünde, 2022 yılında global tedarik zincirinde devam eden sorunlar nedeniyle 2021'e kıyasla yatay seyir ya da hafif yukarı yönlü büyüme • Uluslararası Pazarlar: Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte, artması beklenen ulaşım ve turizm faaliyetleri sayesinde ihracat pazarlarında yüksek tek haneli hacim büyümesi • Satış Hacmi: 2022 toplam satış adetlerinde bir önceki yıla göre düşük-orta tek hane hacim büyümesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010407BIST