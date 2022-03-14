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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

14.03.2022 18:24
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2022 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2022 Yılına İlişkin Beklentiler          •  İç Pazar: Satış yapmakta olduğumuz segmentlerdeki toplam pazar büyüklüğünde, 2022 yılında global tedarik zincirinde devam eden sorunlar nedeniyle 2021'e kıyasla yatay seyir ya da hafif yukarı yönlü büyüme  •  Uluslararası Pazarlar: Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte, artması beklenen ulaşım ve turizm faaliyetleri sayesinde ihracat pazarlarında yüksek tek haneli hacim büyümesi •  Satış Hacmi: 2022 toplam satış adetlerinde bir önceki yıla göre düşük-orta tek hane hacim büyümesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010407


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Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 -0,70  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 -0,29  
B. Petrol 106 106 -7,10  
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