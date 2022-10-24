***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılına ilişkin beklentiler,İç Pazar: Satış yapmakta olduğumuz segmentlerdeki toplam pazar büyüklüğünde, 2022 yılında global tedarik zincirinde devam eden sorunlara ve finansman zorluklarına rağmen 2021'e kıyasla yüksek tek haneli oranlarda büyüme. Uluslararası Pazarlar: Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte, artması beklenen ulaşım ve turizm faaliyetleri sayesinde, Avrupa'da resesyon beklentilerine rağmen ihraca