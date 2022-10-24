***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
24.10.2022 19:18
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılına ilişkin beklentiler,
İç Pazar: Satış yapmakta olduğumuz segmentlerdeki toplam pazar büyüklüğünde, 2022 yılında global tedarik zincirinde devam eden sorunlara ve finansman zorluklarına rağmen 2021'e kıyasla yüksek tek haneli oranlarda büyüme. Uluslararası Pazarlar: Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte, artması beklenen ulaşım ve turizm faaliyetleri sayesinde, Avrupa'da resesyon beklentilerine rağmen ihraca
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0642
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05987,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,51
|Açılış
|: 987,96
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5930
|18,6078
|% 0,14
|
|Euro
|18,3550
|18,3947
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9420
|21,0470
|% 0,01
|
|Frank
|18,5104
|18,6219
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-5,74
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.658
|6.773
|64,00
|
|Yarım
|3.244
|3.307
|27,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528