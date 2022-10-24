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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

24.10.2022 19:18
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 yılına ilişkin beklentiler,
İç Pazar: Satış yapmakta olduğumuz segmentlerdeki toplam pazar büyüklüğünde, 2022 yılında global tedarik zincirinde devam eden sorunlara ve finansman zorluklarına rağmen 2021'e kıyasla yüksek tek haneli oranlarda büyüme. Uluslararası Pazarlar: Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte, artması beklenen ulaşım ve turizm faaliyetleri sayesinde, Avrupa'da resesyon beklentilerine rağmen ihraca
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SODSN 30,14 1.766.053 % 10,00  
BEYAZ 15,40 105.256.257 % 10,00  
BFREN 2.134,00 96.196.925 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
KIMMR 8,80 7.866.378 % 10,00  
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Dolar 18,5930 18,6078 % 0,14  
Euro 18,3550 18,3947 % 0,35  
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Frank 18,5104 18,6219 % -0,22  
Riyal 4,9340 4,9587 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.652 -5,74  
Altın Gr. 987 987 -3,05  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.658 6.773 64,00  
Yarım 3.244 3.307 27,00  
Çeyrek 1.627 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,24 -0,20  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 -0,12  
B. Petrol 91,17 91,17 -0,17  
Seans Raporu 18:05
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