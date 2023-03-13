***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılına ilişkin beklentiler,İç Pazar: Tedarik zincirindeki sıkıntıların 2023 de devam edebileceği öngörüsü sebebiyle satış yapmakta olduğumuz segmentlerin pazar büyüklüğünün, 2022 yılı ile paralel seyretmesi Uluslararası Pazarlar: Avrupa pazarlarındaki resesyon beklentilerine rağmen, artması beklenen ulaşım ve turizm hacmi sayesinde, ihracat pazarlarında düşük-onlu yüzdelerde hacim büyümesi Satış Hacmi: 2023 toplam satış adetlerinde bir önceki yıla göre düşük-orta tek hane hacim büyümesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123764BIST