***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılına ilişkin beklentiler,· İç Pazar: Bulunduğumuz segmentlerin toplam pazar büyüklüğünün 2022 ilk yarısı ile paralel seyretmesine karşı, 2023 yılı toplam yurt içi satış adetlerimizde yüksek-onlu yüzdelerde hacim büyümesi.· Uluslararası Pazarlar: Avrupa pazarlarındaki resesyon beklentilerine rağmen, artan pazar ve ürün çeşitliliğinin etkisi ile 2023 yılında toplam ihracat satış adetlerimizde orta-onlu yüzdelerde hacim büyümesi.· 2023 Yılı FAVÖK marjımızın orta-onlu yüzdeler civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182372BIST