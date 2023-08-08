***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.08.2023 18:48
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılına ilişkin beklentiler,
· İç Pazar: Bulunduğumuz segmentlerin toplam pazar büyüklüğünün 2022 ilk yarısı ile paralel seyretmesine karşı, 2023 yılı toplam yurt içi satış adetlerimizde yüksek-onlu yüzdelerde hacim büyümesi.
· Uluslararası Pazarlar: Avrupa pazarlarındaki resesyon beklentilerine rağmen, artan pazar ve ürün çeşitliliğinin etkisi ile 2023 yılında toplam ihracat satış adetlerimizde orta-onlu yüzdelerde hacim büyümesi.
· 2023 Yılı FAVÖK marjımızın orta-onlu yüzdeler civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182372
BIST