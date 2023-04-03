***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.04.2023Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması.4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları.7 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması.8 - Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması hakkında karar verilmesi.9 - 2023 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi14 - 14) KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 03.04.2023 tarihli toplantısında, Şirketin 2022 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, ekte yer alan gündemle, 27.04.2023 Perşembe günü saat 14.00'te "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131350BIST