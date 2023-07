***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 13.07.2023Genel Kurul Tarihi 11.08.2023Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - Kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 B Grubu Hususi Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Group B Special Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Hususi Toplantı - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Special Meeting - Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Hususi Toplantı - Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Special Meeting - General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 8 Amendment to The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.07.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin B Grubu Pay Sahipleri Hususi toplantısının, ekte yer alan gündemle, 11.08.2023 Cuma günü saat 13:30'da "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171705BIST