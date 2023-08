***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 13.07.2023Genel Kurul Tarihi 11.08.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarısında öngörülen şekilde Genel Kurul'da onaylanması durumunda, Yönetim Kurulu üye sayısının temini amacıyla gereken Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması, yeni Yönetim Kurulu üyesinin ücret ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının ve görev süresinin belirlenmesi hakkında karar verilmesi,5 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 8 Amendment to The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Anadolu Isuzu 11.08.2023 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Anadolu Isuzu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 11.08.2023.pdf - TutanakEk AçıklamalarAlınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184694BIST