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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.08.2023 19:05
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 13.07.2023
Genel Kurul Tarihi 11.08.2023
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - Kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 A Grubu Hususi Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Group A Special Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Hususi Toplantı - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Special Meeting - Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Hususi Toplantı - Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Special Meeting - General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8 Amendment to The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Anadolu Isuzu A Grubu Hususi Toplantı Tutanağı - 11.08.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 Anadolu Isuzu 11.08.2023 A Grubu Hususi Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184695


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Cumhuriyet 11.381 11.553 0,00  
Tam 11.103 11.206 18,00  
Yarım 5.560 5.629 9,00  
Çeyrek 2.780 2.814 4,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,02  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 -0,02  
B. Petrol 87,19 87,19 0,79  
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