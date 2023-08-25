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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.08.2023 18:18
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11.08.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.07.2023
Genel Kurul Tarihi 11.08.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarısında öngörülen şekilde Genel Kurul'da onaylanması durumunda, Yönetim Kurulu üye sayısının temini amacıyla gereken Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması, yeni Yönetim Kurulu üyesinin ücret ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının ve görev süresinin belirlenmesi hakkında karar verilmesi,
5 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8 Amendment to The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.08.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Anadolu Isuzu 11.08.2023 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Anadolu Isuzu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 11.08.2023.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189744


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Tam 11.006 11.176 75,00  
Yarım 5.520 5.610 38,00  
Çeyrek 2.751 2.805 19,00  
Gümüş.Ons 24,21 24,23 0,10  
Gümüş Gr. 20,65 20,66 0,71  
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