***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyanname EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilmiş olan (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910476BIST