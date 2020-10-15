***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.10.2020 12:35
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
15/10/2020
İhale Sonucu
Teklifimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından en iyi teklif olarak belirlenmiştir.
İhale Bedeli
192.040.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
192.040.000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%12,75 (31.12.2019 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır).
Açıklamalar
Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 102 adetlik kısmına 15 Ekim 2020 tarihinde teklif vermiş olup teklifimizin en iyi teklif olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881918
BIST