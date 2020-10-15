Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.10.2020 12:35
GÜNCEL HABERLER



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
15/10/2020
İhale Sonucu
Teklifimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından en iyi teklif olarak belirlenmiştir.
İhale Bedeli
192.040.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
192.040.000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%12,75 (31.12.2019 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır).
Açıklamalar

Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 102 adetlik kısmına 15 Ekim 2020 tarihinde teklif vermiş olup teklifimizin en iyi teklif olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881918


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:511.185
Değişim :  -0,35% |  -4,18
Açılış :  1.188  
Önceki Kapanış :  1.189  
En Yüksek
1.192 En Düşük
1.181
BIST En Aktif Hisseler13:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETYAT 5,06 13.792.148 % 10,00  
PENGD 6,71 149.410.091 % 10,00  
FMIZP 129,80 31.867.884 % 10,00  
EUYO 3,41 1.476.189 % 10,00  
RAYSG 18,26 6.536.712 % 10,00  
daha fazla
13:51 Alış Satış %  
Dolar 7,9331 7,9370 % 0,33  
Euro 9,3044 9,3103 % 0,20  
Sterlin 10,2443 10,2957 % -0,17  
Frank 8,6500 8,7021 % 0,29  
Riyal 2,1090 2,1196 % 0,31  
daha fazla
13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 -6,04  
Altın Gr. 484 484 0,06  
Cumhuriyet 3.200 3.248 -16,00  
Tam 3.185 3.265 -16,57  
Yarım 1.540 1.579 -8,02  
Çeyrek 772 790 -4,01  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 -0,34  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,08  
B. Petrol 42,22 42,22 -1,10  
Seans Raporu 13:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru