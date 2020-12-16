***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 Adet Otobüs Alınmasıİhaleyi Açan TarafKişinev Belediyesi (Moldova)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi10/09/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih16/12/2020İhale Sonucuİhale Kişinev Belediyesi tarafından iptal edilmiştir.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarMoldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği 12 Ekim 2020 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.16 Aralık 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen İhale Komisyonu kararına göre ihale ilk açıldığında tüm ihale katılımcılarına Belediye tarafından yayınlanan ihale şartnamesinde bazı gereksinimlerin ve şartların kamu ihale usüllerine uygun olarak belirlenmemiş olduğu gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893400BIST