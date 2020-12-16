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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

16.12.2020 14:28



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 Adet Otobüs Alınması
İhaleyi Açan Taraf
Kişinev Belediyesi (Moldova)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/09/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
16/12/2020
İhale Sonucu
İhale Kişinev Belediyesi tarafından iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği 12 Ekim 2020 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.
16 Aralık 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen İhale Komisyonu kararına göre ihale ilk açıldığında tüm ihale katılımcılarına Belediye tarafından yayınlanan ihale şartnamesinde bazı gereksinimlerin ve şartların kamu ihale usüllerine uygun olarak belirlenmemiş olduğu gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893400


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