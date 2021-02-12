***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuOtobüs Alımıİhaleyi Açan TarafKocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/10/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/11/2020İhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin 15 Ekim 2020 tarihinde katılım gösterdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale makamı tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen karara göre yapılan incelemeler sonucunda, teklifimizin idari ve teknik şartnamede yer alan bazı gereklilikleri sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 12 Kasım 2020 tarihli KAP açıklamamızda detaylı olarak duyurulmuştu.Şirketimizce 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunun, Kamu İhale Kurulu'nun (KİK) 19.01.2021 tarihinde tebliğ edilen kararı ile reddedildiğinin öğrenilmesi üzerine, Şirketimiz tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde, ilgili KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talebi ile iptal davası açılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909308BIST