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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.02.2021 13:52



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/11/2020
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin 15 Ekim 2020 tarihinde katılım gösterdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale makamı tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen karara göre yapılan incelemeler sonucunda, teklifimizin idari ve teknik şartnamede yer alan bazı gereklilikleri sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 12 Kasım 2020 tarihli KAP açıklamamızda detaylı olarak duyurulmuştu.
  Şirketimizce 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunun, Kamu İhale Kurulu'nun (KİK) 19.01.2021 tarihinde tebliğ edilen kararı ile reddedildiğinin öğrenilmesi üzerine, Şirketimiz tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde, ilgili KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talebi ile iptal davası açılmıştır.   Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909308


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