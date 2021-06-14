***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2020-16.12.2020-02.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 Adet Otobüs Alınmasıİhaleyi Açan TarafKişinev Belediyesi (Moldova)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi02/04/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih14/06/2021İhale SonucuTeklifimiz Kişinev Belediyesi tarafından kazanan teklif olarak belirlenmiştir.İhale Bedeli12.720.000 Euroİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım12.720.000 EuroOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%9,16 (31.12.2020 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)AçıklamalarMoldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleye 2 Nisan 2021 tarihinde Şirketimiz tarafından teklif verildiği, 2 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Teklifimizin kazanan teklif olduğu, 14 Haziran 2021 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir.İhale 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır toplam ihale bedeli yaklaşık 12,7 Milyon Euro tutarındadır, teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Kişinev Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942249BIST