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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

14.06.2021 18:19



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020-16.12.2020-02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 Adet Otobüs Alınması
İhaleyi Açan Taraf
Kişinev Belediyesi (Moldova)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/06/2021
İhale Sonucu
Teklifimiz Kişinev Belediyesi tarafından kazanan teklif olarak belirlenmiştir.
İhale Bedeli
12.720.000 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
12.720.000 Euro
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%9,16 (31.12.2020 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)
Açıklamalar

   Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleye 2 Nisan 2021 tarihinde Şirketimiz tarafından teklif verildiği, 2 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Teklifimizin kazanan teklif olduğu, 14 Haziran 2021 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir.
İhale 100 adet otobüs teslimatı  ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır toplam ihale bedeli yaklaşık 12,7 Milyon Euro tutarındadır, teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.
İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Kişinev Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942249


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Tam 3.374 3.459 55,59  
Yarım 1.631 1.673 26,89  
Çeyrek 818 837 13,45  
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