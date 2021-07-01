***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2020-16.12.2020-02.04.2021-14.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 Adet Otobüs Alınmasıİhaleyi Açan TarafKişinev Belediyesi (Moldova)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi02/04/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih14/06/2021İhale SonucuSözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli12.720.000 Euroİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım12.720.000 EuroOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%9,16 (31.12.2020 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)AçıklamalarMoldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleye Şirketimiz tarafından verilen teklifin kazanan teklif olduğu, 14 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamıza kamuoyuna duyurulmuştu.100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945401BIST