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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

01.07.2021 12:25



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020-16.12.2020-02.04.2021-14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 Adet Otobüs Alınması
İhaleyi Açan Taraf
Kişinev Belediyesi (Moldova)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/06/2021
İhale Sonucu
Sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
12.720.000 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
12.720.000 Euro
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%9,16 (31.12.2020 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)
Açıklamalar

Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleye Şirketimiz tarafından verilen teklifin kazanan teklif olduğu, 14 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamıza kamuoyuna duyurulmuştu.
100 adet otobüs teslimatı  ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945401


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VKFYO 7,10 4.358.938 % 9,91  
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Tam 3.280 3.363 16,41  
Yarım 1.585 1.627 7,94  
Çeyrek 795 813 3,96  
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