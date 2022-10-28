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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

28.10.2022 19:54
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
65 adet dizel yakıtlı otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
Batum Belediyesi/Gürcistan
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Tamamlandı.
İhale Bedeli
7.865.000¬
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
7.865.000¬
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%3
Açıklamalar

Batum Belediyesi/Gürcistan için açılan, 65 adet dizel yakıtlı otobüs tedariği ve araçların bakımını içeren sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075097


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EKIZ 15,73 1.618.208 % 10,00  
ADEL 55,55 48.663.857 % 10,00  
TUREX 18,07 37.325.411 % 9,98  
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Altın Gr. 981 981 -12,69  
Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.591 6.672 -64,00  
Yarım 3.212 3.263 -31,00  
Çeyrek 1.611 1.631 -16,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 -0,40  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,27  
B. Petrol 93,31 93,31 -1,73  
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