***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu65 adet dizel yakıtlı otobüs alımıİhaleyi Açan TarafBatum Belediyesi/Gürcistanİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuTamamlandı.İhale Bedeli7.865.000¬İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım7.865.000¬Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%3AçıklamalarBatum Belediyesi/Gürcistan için açılan, 65 adet dizel yakıtlı otobüs tedariği ve araçların bakımını içeren sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075097BIST