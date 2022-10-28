***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.10.2022 19:54
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
65 adet dizel yakıtlı otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
Batum Belediyesi/Gürcistan
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Tamamlandı.
İhale Bedeli
7.865.000¬
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
7.865.000¬
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%3
Açıklamalar
Batum Belediyesi/Gürcistan için açılan, 65 adet dizel yakıtlı otobüs tedariği ve araçların bakımını içeren sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075097
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,4939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0553
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35981,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,60
|Açılış
|: 981,55
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
980,06
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5883
|% -0,06
|
|Euro
|18,4749
|18,4926
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,4792
|21,5869
|% 0,23
|
|Frank
|18,5793
|18,6912
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% -0,10
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-20,33
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-12,69
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.591
|6.672
|-64,00
|
|Yarım
|3.212
|3.263
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.631
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,31
|93,31
|-1,73
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında