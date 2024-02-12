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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

12.02.2024 18:53
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin 15.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ 
belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 08.02.2024 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç 
 
Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248948


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