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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

30.03.2020 19:21
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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2020 yılında ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dayanak alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu karar eki ''raporun'' sonuç bölümününün KAP'ta yayınlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
2020 Yılında Yapılması Öngörülen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
"II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamuya açıklanan 2019 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2020 yılı içinde ulaşması öngörülen Anadolu Isuzu ile ortakları Isuzu Motors Limited (Tokyo), Itochu Corporation (Tokyo) ve bağlı kuruluşları Isuzu Motors International Operations (Tayland) arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede:
Anadolu Isuzu'nun 2020 yılında ilişkili şirketleri Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation (Japonya) ile bağlı şirketleri Isuzu Motors International Operations (Tayland)'dan üretim amaçlı temin etmekte olduğu, markaya özgü motor, yürüyen aksam ve diğer bir kısım parçalar ile mamul araç satın alınması ile ilgili işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833421


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Sterlin 8,1166 8,1573 % 1,44  
Frank 6,8197 6,8608 % 0,92  
Riyal 1,7442 1,7529 % 1,88  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.614 1.616 -13,57  
Altın Gr. 342 343 4,44  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,92 13,98 -0,50  
Gümüş Gr. 2,94 2,95 -0,05  
B. Petrol 26,34 26,34 -1,61  
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