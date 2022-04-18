***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
18.04.2022 18:16
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 18 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılında ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dayanak alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu karar eki ''raporun'' sonuç bölümününün KAP'ta yayınlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
2022 Yılında Yapılması Öngörülen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
"II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamuya açıklanan 2021 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılı içinde ulaşması öngörülen Anadolu Isuzu ile ortakları Isuzu Motors Limited (Tokyo), Itochu Corporation (Tokyo) ve bağlı kuruluşları Isuzu Motors International Operations (Tayland) arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Anadolu Isuzu'nun 2022 yılında ilişkili şirketleri Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation (Japonya) ile bağlı şirketleri Isuzu Motors International Operations (Tayland)'dan üretim amaçlı temin etmekte olduğu, markaya özgü motor, yürüyen aksam ve diğer bir kısım parçalar ile mamul araç satın alınması ile ilgili işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021547
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 14,6350
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|Önceki Kapanış
|: 14,6155
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14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 15,8200
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:00934,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,10
|Açılış
|: 934,45
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|40.075.148
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|20.795.933
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.402.471
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,63
|26.693.631
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|186.378.743
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|919.644
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.088.350
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.818.828
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.297.264
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.181.490
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.014.706.867
|% 3,74
|
|ASELS
|28,12
|2.598.740.739
|% 2,11
|
|THYAO
|37,64
|2.299.471.767
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.733
|% 0,96
|
|SISE
|18,03
|2.279.970.905
|% 3,50
|
|TSKB
|2,00
|900.975.581
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.733
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.644.671.026
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|450.060.092
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.014.706.867
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6436
|14,6527
|% 0,14
|
|Euro
|15,7924
|15,8132
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,0212
|19,1166
|% -0,18
|
|Frank
|15,4639
|15,5571
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8919
|3,9114
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|9,61
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,24
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,22
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,21
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
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17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
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17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
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17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
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17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem