***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.07.2022 15:59
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategoride derecelendirerek Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu AA (Tr) (Stabil Görünüm), Kısa vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu J1+ (Tr) (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Kredi Notunu BBB- (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Uluslararası Kredi Notunu J2 (Stabil Görünüm) olarak değerlendirmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047761
BIST
16:182.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,86
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:1817,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0912
|Açılış
|: 17,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:1818,1472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0540
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:18986,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,91
|Açılış
|: 986,98
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KAPLM
|64,90
|17.763.210
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.205.225
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,78
|8.642.156
|% 9,97
|
|BIZIM
|20,88
|58.718.036
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.036.366
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|DOGUB
|4,02
|18.048.021
|% -4,51
|
|DARDL
|3,40
|28.094.164
|% -4,49
|
|THYAO
|49,48
|3.046.982.116
|% -0,12
|
|EKGYO
|3,25
|1.488.028.410
|% 2,52
|
|GARAN
|15,15
|966.875.413
|% -3,19
|
|YKBNK
|4,78
|909.557.452
|% -0,62
|
|SISE
|21,00
|809.281.893
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,25
|1.488.028.410
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,60
|483.297.525
|% 7,38
|
|TSKB
|2,48
|480.379.594
|% 2,06
|
|YKBNK
|4,78
|909.557.452
|% -0,62
|
|ODAS
|3,76
|481.894.056
|% -0,79
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8517
|17,8633
|% 0,51
|
|Euro
|18,1233
|18,1472
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,3709
|21,4781
|% 0,07
|
|Frank
|18,4422
|18,5533
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7366
|4,7604
|% 0,42
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,51
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|17,00
|
|Tam
|6.653
|6.715
|-1,00
|
|Yarım
|3.242
|3.283
|0,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,68
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33GRNYO
Yüzde 8.21 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 270 adet işlem
-
16:31AKFGY
Yüzde 9.24 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 982, 806 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 01 kaybederek (% -0.26 ) 2, 716
-
16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TSKB
-
16:30XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 23, 406.00 milyon TL de