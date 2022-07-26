***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategoride derecelendirerek Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu AA (Tr) (Stabil Görünüm), Kısa vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu J1+ (Tr) (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Kredi Notunu BBB- (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Uluslararası Kredi Notunu J2 (Stabil Görünüm) olarak değerlendirmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047761BIST