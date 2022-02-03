***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.02.2022 08:45
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.02.2022 tarih ve E-18454353-100.06-6416 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999102
BIST
16:271.957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
16:2713,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0139
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
16:2715,4921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0372
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
16:27789,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,16
|Açılış
|: 789,00
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.444.924
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|80.864.819
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.252.815
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,77
|82.236.121
|% -6,10
|
|MMCAS
|2,80
|139.545
|% -5,08
|
|THYAO
|26,94
|1.944.940.226
|% -0,30
|
|YKBNK
|4,09
|1.562.885.786
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,07
|1.093.720.403
|% -1,42
|
|GARAN
|11,95
|630.208.976
|% 0,08
|
|TOASO
|83,80
|628.275.275
|% 2,63
|
|YKBNK
|4,09
|1.562.885.786
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,37
|279.938.194
|% -0,42
|
|KRDMD
|11,07
|1.093.720.403
|% -1,42
|
|ODAS
|1,31
|126.402.714
|% -1,50
|
|TSKB
|1,54
|134.784.333
|% -1,28
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5454
|13,5558
|% -0,10
|
|Euro
|15,4812
|15,4921
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,2720
|18,3636
|% -0,61
|
|Frank
|14,6231
|14,7111
|% -0,28
|
|Riyal
|3,5967
|3,6148
|% -0,24
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,28
|
|Altın Gr.
|789
|789
|0,80
|
|Cumhuriyet
|5.236
|5.315
|14,00
|
|Tam
|5.211
|5.343
|14,81
|
|Yarım
|2.519
|2.585
|7,17
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|1,66
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42XU100
Endeks 1, 958 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 15, 068.00 milyon TL de
-
16:39ISMEN
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 329, 618 adet işlem
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, SAHOL, GUBRF
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, SASA, AKBNK
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 62 kaybederek (% -0.15 ) 1, 747