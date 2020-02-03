***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar görüşülen maddeler üzerinde 02 Şubat 2020 tarihinde mutabakata vararak uzlaşma sağlamışlardır.Bu karar ile birlikte MESS ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki 9 Eylül 2019'da başlayan Toplu İş Sözleşmesi süreci 31 Ağustos 2021 tarihine kadar kesin suretle neticelenmiş bulunmaktadır.MESS ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 02 Şubat 2020 tarihinde imzalanan 1 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2021 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi ile• İlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'ın altında olan çalışanların saat ücretine 12TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış, bunun üzerine tüm çalışanlara %17 oranında ücret artışı yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci altı ayında %6 (dönem enflasyonu, %6'nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir) 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.• 1. yıl için tüm sosyal yardımlar %20 oranında artırılmış, 2.yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.Kamuoyun ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816584BIST